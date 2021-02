杜拜公主「軟禁」求救影片曝！　阿聯駁斥：她在家接受照顧

▲阿聯酋杜拜公主拉蒂法(Sheikha Latifa)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

阿聯酋杜拜公主拉蒂法(Sheikha Latifa)日前曝光一段求救影片,指出她已成為父親的人質,目前被軟禁在別墅裡;各國也隨即呼籲調查。阿聯駐倫敦大使館19日回應指出,媒體報導無法反映真實狀況,公主正在家中接受妥善照顧。

根據BBC報導,阿聯駐倫敦大使館19日在聲明中指出,感謝關心拉蒂法的人,她的情況正在改善,「希望她能夠在適當的時候重返公眾生活。」聲明強調,媒體的報道無法反映實際情況,「公主的家人證實,公主殿下正在家中接受照顧,並得到了家人和專業人士的支持。」

▲阿拉伯聯合大公國領導人穆罕穆德親王。(圖/達志影像/美聯社)



現年35歲的拉蒂法日前向友人發出求救影片。她藉著上廁所的時間鎖上門偷拍,雖然住在別墅裡,但門窗都不能開,平時房門也不能鎖,「連呼吸新鮮空氣都難,簡直像在監獄」,屋外、屋內各有5名、2名警察負責看守,讓她瀕臨崩潰,「不知道他們打算怎麼樣,我越來越絕望了」。

The British government said it wants to see proof that Sheikha Latifa, a daughter of Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, is still alive after the BBC showed a video where she claims she's being held hostage in a barricaded villa https://t.co/h48wRKnK6H pic.twitter.com/FIMHumdPVw