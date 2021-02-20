杜拜公主「軟禁」求救影片曝！　阿聯駁斥：她在家接受照顧

▲阿聯酋杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

阿聯酋杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）日前曝光一段求救影片，指出她已成為父親的人質，目前被軟禁在別墅裡；各國也隨即呼籲調查。阿聯駐倫敦大使館19日回應指出，媒體報導無法反映真實狀況，公主正在家中接受妥善照顧。

根據BBC報導，阿聯駐倫敦大使館19日在聲明中指出，感謝關心拉蒂法的人，她的情況正在改善，「希望她能夠在適當的時候重返公眾生活。」聲明強調，媒體的報道無法反映實際情況，「公主的家人證實，公主殿下正在家中接受照顧，並得到了家人和專業人士的支持。」

▲阿拉伯聯合大公國領導人穆罕穆德親王。（圖／達志影像／美聯社）



現年35歲的拉蒂法日前向友人發出求救影片。她藉著上廁所的時間鎖上門偷拍，雖然住在別墅裡，但門窗都不能開，平時房門也不能鎖，「連呼吸新鮮空氣都難，簡直像在監獄」，屋外、屋內各有5名、2名警察負責看守，讓她瀕臨崩潰，「不知道他們打算怎麼樣，我越來越絕望了」。

The British government said it wants to see proof that Sheikha Latifa, a daughter of Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, is still alive after the BBC showed a video where she claims she's being held hostage in a barricaded villa https://t.co/h48wRKnK6H pic.twitter.com/FIMHumdPVw — Reuters (@Reuters) February 17, 2021

美國國務卿部林肯表示，美方非常關注此案，「我們認真對待人權，總統已經將它作為外交政策的核心。」人權觀察（Human Rights Watch）負責人表示，在拉蒂法擁有替自己說話的自由前，沒有人會相信杜拜王室。

拉蒂法的父親、阿拉伯聯合大公國領導人穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）是世上最富有的領袖之一。拉蒂法2018年2月24日和巴西武術教練亞希艾寧（Tina Jauhiainen）一起出發至國際海域，順利搭上接應的美籍遊艇，準備前往印度，8天後就被杜拜突擊隊攔截綁走至今。

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