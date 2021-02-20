台南兇殺「蔡姓角頭」遭爆恩將仇報　欠千萬賭債！吞公款處理兄弟

▲台南兇殺死者與女友合照。（圖／翻攝臉書）

網新中心／綜合報導

台南安平區永華路停車場殺人案，3名蘇姓、余姓、王姓兇嫌被羈押禁見。不過死者友人19日在臉書公開發文，指控疑似主謀的蔡姓角頭「蝦米老大」因賭博欠債1000多萬，死者基於江湖道義讓蔡男一起合作權利車生意，沒想到最後卻恩將仇報，直指蔡姓角頭就是兇殺命案的幕後主使者。

死者友人19日在臉書發文表示，蔡姓角頭因為賭「天九牌（台語，黑粒仔）」輸了1000多萬，債務太多找上王姓死者，死者為了幫兄弟，於是讓蔡姓角頭跟他一起參與權利車的生意，甚至還給他三成利潤。

▲死者友人在臉書發文透露，蔡姓角頭恩將仇報，是台南兇殺案幕後主謀。（圖／翻攝臉書）



沒想到蔡姓角頭嫌錢賺太少，要求死者作假帳、2人平分被拒絕，蔡姓角頭甚至還拿走車行辦公室裡的車款12萬8千元，事後還造謠抹黑、說要「處理死者」。死者聽到後也不以為意，認為蔡姓角頭是他兄弟，不會對他做出什麼事情的。只不過沒多久就發生憾事。

發文者另外也間接證實，蔡姓角頭老家外的奧迪轎車被砸，就是死者友人去砸的。不過他透露這輛車是蔡姓角頭當初以股東身分跟車行購買，說好每月2萬元分期購買，但只付了一期就沒付了，公司收回蔡姓角頭卻不還，「我們的人把他砸了錯了嗎？公司不要那台車了不行嗎？」

▼蔡姓角頭住處前車輛遭黑衣人毀損。（圖／讀者提供）