美國官員首拜會台駐南法辦事處　盼深化台美關係

▲美國駐馬賽總領事葛珞爾與台灣駐普羅旺斯辦事處處長辛繼志合影。（圖／翻攝自推特「@ProvenceTaiwan」）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電

美國駐馬賽總領事葛珞爾17日拜會駐普羅旺斯辦事處處長辛繼志，就台美經貿、科技、文化等領域的合作交換意見。這也是台美交往限制解除後，首次有美國官員拜訪駐法代表機構，意義非凡。

隨著美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明，宣布解除台灣與美國關係中的自我限制後，美國外交官也開始與台灣駐外人員會面。

辦事處向中央社表示，台灣駐普羅旺斯辦事處剛於去年12月設立，葛珞爾（Kristen K. Grauer）總領事於得知消息後，即請幕僚與辦事處聯繫安排拜會。

Nous sommes honorés de la visite du Consul-Général des Etats-Unis @usamarseille, Mme Kristen K. GRAUER. Une occasion de discuter de coopérations dans le commerce, l’éducation et la culture, mais aussi de la poursuite de la démocratie et des libertés dans le monde ! pic.twitter.com/zG1fmLlE52 — Taïwan en Provence (@ProvenceTaiwan) February 18, 2021

拜會過程中，辛繼志向葛珞爾簡介台法科技及教育等合作情形，並特別說明台灣對於2019新型冠狀病毒（Covid-19）的透明防疫。辛繼志說道，在「台灣模式」民主抗疫的有效控制下，絕大多數商業活動仍照常進行，同時行有餘力積極對外援贈如口罩等醫療物資，且樂於向國際社會分享台灣的成功經驗，落實「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」理念。

葛珞爾則表示，自己還沒去過台灣，但身邊有不少朋友都曾經到台灣體驗當地生活，返國後對台灣盛讚不已。「真的是去過的都說讚，因此很高興能到台灣駐普羅旺斯辦事處拜會，感受一下台灣氣息」。

由於適逢農曆新年，葛珞爾特別致上新年祝福，辛繼志則回贈外交部創意春聯，並說明此春聯所書寫之吉祥話「招財進寶」倒過來看即為「追求自由民主」，「愛台灣」顛倒過來看則變成「台灣夢」。

葛珞爾大讚春聯文字奧妙與巧思，並與辛處長一同持「追求自由民主」字樣之春聯合影，期待台美雙方繼續努力，如同所持春聯寓意，共同追求一個更自由、民主及繁榮的世界。

辛繼志向中央社表示，「這次會面再次展現台美間基於共享價值的友好情誼，凸顯兩個國未來繼續深化雙邊合作關係意願」。