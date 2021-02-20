英修路挖到「羅馬大陽具」近照曝光！　考古學家驚喜：能帶來好運

▲英國修路挖到羅馬時期的雕刻磨石，在考古學界具有重大意義。（圖／翻攝自推特「@HeyBGard」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國A14公路在進行重大升級工程時，考古學家發現多達300多塊的羅馬時期磨石，並在其中發現經雕刻過的磨石，而雕刻的形狀呈現出的是一根大陽具。科學家表示「相當罕見」，並指出目前已知所有發現的磨石中，只有4塊刻有大陽具，而其由來是因羅馬時期戰士認為陽具帶來好運。

根據英國BBC報導，劍橋郡A14公路劍橋至杭亭頓（Huntingdon）路段，於2017年至2018年間進行重大升級工程，總共斥資15億英鎊（約新台幣586億元）。期間「MOLA Headland Infrastructure」與「Oxford Archaeology」組成的考古家團隊，在工程現場的土壤中發現超過300塊研磨穀物用的磨石，而根據團隊指出，這些磨石的歷史相當悠久，能回溯至2000年前羅馬帝國時期。

經把磨石依其斷裂紋理拼接回去後，考古團隊有了重大發現 ─ 罕見的陽具磨石。這塊磨石先前因為已經碎裂，因此很長一段時間都被當成一塊平凡的石頭，被當作枕石使用。團隊指出，有雕刻裝飾的磨石相當稀少，而這塊刻有陰莖和2顆睪丸的磨石，在全國總共2萬塊已知的磨石中，只有另外3塊與其相同。

主導A14考古團隊的夏洛克（Steve Sherlock）表示，陽具圖像在羅馬時代裡，被視為重要的力量象徵，羅馬軍團會配戴刻有陽具的護身符，他們相信有了它，就能帶著好運上戰場。