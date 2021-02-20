雪白南極竟然變「綠」了！藻類瘋長畫面曝光　恐致融冰速度失控

▲ 南極「變綠了」 。（圖／翻攝自臉書／AntarcticCenter）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球暖化正快速發生，有科學家發現，南極純白的雪地竟然轉紅變綠，而此現象與當地溫度升高有關，藻類蓬勃生長，連從外太空都能看見鮮綠色塊蔓延，這恐將進一步導致極地冰雪融化的速度失控。

В АНТАРКТИДІ ЗНОВУ «ЦВІТЕ» СНІГ: ЗАМІСТЬ БІЛОГО ВІН МАЄ МАЛИНОВИЙ ТА ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР Наприкінці антарктичного літа в... 由 Національний антарктичний науковий центр 發佈於 2021年2月15日 星期一

綜合外電報導，烏克蘭國立南極研究中心在臉書PO出照片，畫面可見，在南極的夏天進入尾聲之際，皚皚白雪竟蔓延著深淺不一的紅色和綠色景觀。

研究人員指出，這種色彩是來自雪中微小的藻類，綠色是葉綠素，紅色則是胡蘿蔔素；藻類無法在極端溫度下繁殖，不過一旦南極氣溫升高，它們就開始大量湧現，且滋生的速度非常快，而藻類繁盛又恐讓冰融現象更為劇烈，如此陷入恐怖惡性循環，讓南極覆蓋著一層有顏色的雪。

劍橋大學與英國南極調查局（the British Antarctic Survey）20日共同在《自然通訊》（Nature Communications）發表期刊指出，南極溫度不斷升高之下，藻類蓬勃生長，研究團隊花了6年時間觀察，至少已錄到1679叢藻類。按照季節不同，這些藻類最大覆蓋面積可達195萬平方公尺，驚人範圍甚至可以從太空用肉眼看見一片「綠地」。

據悉，南極洲北端外島鏈上的西摩島（Seymour Island）今年2月測得攝氏20.75度，也是南極史上第一次紀錄超過20度的高溫。研究團隊表示，未來也會繼續觀察橘色與紅色藻類的成長分布，以便計算雪地反射率和溫度之間的關係。