　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／金卡達夏正式對肯爺提出離婚！　7年婚姻玩完

▲肯伊威斯特抱怨沒有性生活。（圖／達志影像）

▲肯伊威斯特和金卡達夏婚姻走向終點。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

美媒指出金卡達夏（Kim Kardashian）正式對「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）提出離婚。

綜合外電報導，這項消息最早由名人八卦網站「TMZ」報導，金卡達夏與肯伊威斯特的7年婚姻中育有4子，但兩人的婚姻卻傳出今年因為肯伊威斯特愛上男同志網紅傑弗瑞史達（Jeffree Star），導致兩人的婚姻出現重大危機，最終走向離婚局面。

▲肯伊威斯特被爆因為Jeffree Star而和金卡達夏離婚。（圖／達志影像／美聯社／翻攝自Jeffree Star Instagram）

▲肯伊威斯特被爆因為傑夫史達而和金卡達夏離婚。（圖／達志影像／美聯社／翻攝自Jeffree Star Instagram）

肯伊威斯特與傑弗瑞史達的衝擊婚外情在今年出時甚囂塵上，有網友以不具名方式爆料暗指兩人有染，而儘管事情擴大後傑弗瑞史達特地拍攝YouTube影片闢謠，「這是我一生中見過最愚蠢的鬼話」，卻似乎起不了太多正面效果。

報導指出，今年40歲的實境秀女星金卡達夏，已提出婚後擁有4名子女的監護權。對於媒體報導，目前雙方均無任何評論。

此前根據「Page Six」報導指出，金卡達夏和肯伊威斯特早就已經「玩完了」，但兩人想保持低調處理這件事；然而進一步消息當時透露，金卡達夏已請來律師勞拉華瑟，判斷應該就是為了離婚做準備。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
明天還能爽拿「1100萬」！　秒變富翁絕招曝光
羅志祥暴肥82kg！狂操一天「甩1.35kg」　揭瘦身秘訣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登喊話歐洲盟友：為長期戰略競爭準備　對抗中國經濟濫用與脅迫

G7承諾：擴大援助金額至75億美元　供COVID-19疫苗全球取得機制

快訊／金卡達夏正式對肯爺提出離婚！　7年婚姻玩完

史瓦帝尼國王染疫「台灣藥物治癒」　國王國會演說感謝蔡英文

快訊／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆！

快訊／白金漢宮宣布：哈利王子夫婦決定「不再返回王室」擔任公職

德州雪災大停電！「唯一開店」披薩店忙到崩潰　4小時賣光一周食材

嫌同志遊行露太多！他選首爾市長建議「遠離市區」：人有權利反對

公寓大火！婦爬外牆6F墜落慘死　警消「拉她手腳救援」畫面引眾怒

她為愛「斬首、勒斃」全家人　狠奪7命！將成印度獨立後首名女死囚

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

媽假扮「餐廳主廚」獻拿手料理　北漂兒批超難吃...見本尊嚇歪XD

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

拜登喊話歐洲盟友：為長期戰略競爭準備　對抗中國經濟濫用與脅迫

G7承諾：擴大援助金額至75億美元　供COVID-19疫苗全球取得機制

快訊／金卡達夏正式對肯爺提出離婚！　7年婚姻玩完

史瓦帝尼國王染疫「台灣藥物治癒」　國王國會演說感謝蔡英文

快訊／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆！

快訊／白金漢宮宣布：哈利王子夫婦決定「不再返回王室」擔任公職

德州雪災大停電！「唯一開店」披薩店忙到崩潰　4小時賣光一周食材

嫌同志遊行露太多！他選首爾市長建議「遠離市區」：人有權利反對

公寓大火！婦爬外牆6F墜落慘死　警消「拉她手腳救援」畫面引眾怒

她為愛「斬首、勒斃」全家人　狠奪7命！將成印度獨立後首名女死囚

ZARA「字母項鍊」質感爆表！同系列耳環也超Q　百元價就能入手

拜登喊話歐洲盟友：為長期戰略競爭準備　對抗中國經濟濫用與脅迫

奪命甩尾15秒！貨車高速過彎「整斗磚頭」迎面砸落　2路人被埋

G7承諾：擴大援助金額至75億美元　供COVID-19疫苗全球取得機制

快訊／金卡達夏正式對肯爺提出離婚！　7年婚姻玩完

被請客要點最貴的才不失禮！日本資深作家：適度厚臉皮是必要

《哲仁王后》宮鬥超像小學生　真昭容撿尾刀　假的Happy ending！

《鬼滅之刃》12歲以下能看嗎？小兒科醫師不鼓勵！

蘇蘅／Netflix將為韓流打造娛樂新帝國　「台流」的未來在何方？

年後離職潮來了！　人資進公司秒傻眼：第一天就3人

2哈等紅燈相遇！車內興奮轉圈 話匣子開不停飼主苦笑：聽不懂

國際熱門新聞

德州雪災　披薩店忙到崩潰

一家8口沙漠迷路　半年後被發現僅剩遺骸

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

邦交國國王染疫台灣藥物治癒　演說感謝蔡英文

即／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆！

即／白金漢宮宣布：哈利王子夫婦不再擔任王室公職

巴西爆施打空氣疫苗　超扯影片曝

泰王攜3女亮相！王后「站C位」排擠貴妃

誕下5胞胎！父受不了6女兒「逃去上班」

新手爸遭浪捲　沙灘絕望刻字「救命！」

9秒畫面曝光　女穿越鐵軌遭撞飛

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

25kg哈士奇猝死　狗旅店凹成「黃色包裹」怕傳染

更多熱門

相關新聞

即／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆！

即／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆！

美國當地時間19日正式重新加入應對全球氣候變化的《巴黎協定》。美國國務卿布林肯當天發表聲明稱，《巴黎協定》是「史無前例的全球行動框架」。《美聯社》報導指出，世界各國領袖讚揚美國重返巴黎協定，但也希望美國嚴肅面對過去4年的缺席，並期待未來幾個月能夠宣布2030年減少的碳排放目標。

誕下5胞胎！父受不了6女兒「逃去上班」

誕下5胞胎！父受不了6女兒「逃去上班」

凍到泳池結冰　男捨命救愛犬

凍到泳池結冰　男捨命救愛犬

2大因素加持！美國REITs補漲行情可期

2大因素加持！美國REITs補漲行情可期

冰封德州！冷到燒玩具取暖　慘況公開

冰封德州！冷到燒玩具取暖　慘況公開

關鍵字：

Kim KardashianKanye West美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

快訊／高雄女當街遭砍殺4刀　忍痛指兇嫌是他

快訊／罔腰麻煩大了！惹怒高市衛生局約談　

罔腰懷孕？前男友怒：腦子放清楚

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

34歲你信？安宰賢瘦回男神顏值　粉絲：更帥了

宜蘭東門夜市驚傳尋仇　2男被砍傷

王嘉爾不能在韓solo因為JYP！

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面