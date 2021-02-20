快訊／金卡達夏正式對肯爺提出離婚！　7年婚姻玩完

▲肯伊威斯特和金卡達夏婚姻走向終點。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

美媒指出金卡達夏（Kim Kardashian）正式對「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）提出離婚。

綜合外電報導，這項消息最早由名人八卦網站「TMZ」報導，金卡達夏與肯伊威斯特的7年婚姻中育有4子，但兩人的婚姻卻傳出今年因為肯伊威斯特愛上男同志網紅傑弗瑞史達（Jeffree Star），導致兩人的婚姻出現重大危機，最終走向離婚局面。

▲肯伊威斯特被爆因為傑夫史達而和金卡達夏離婚。（圖／達志影像／美聯社／翻攝自Jeffree Star Instagram）

肯伊威斯特與傑弗瑞史達的衝擊婚外情在今年出時甚囂塵上，有網友以不具名方式爆料暗指兩人有染，而儘管事情擴大後傑弗瑞史達特地拍攝YouTube影片闢謠，「這是我一生中見過最愚蠢的鬼話」，卻似乎起不了太多正面效果。

報導指出，今年40歲的實境秀女星金卡達夏，已提出婚後擁有4名子女的監護權。對於媒體報導，目前雙方均無任何評論。

此前根據「Page Six」報導指出，金卡達夏和肯伊威斯特早就已經「玩完了」，但兩人想保持低調處理這件事；然而進一步消息當時透露，金卡達夏已請來律師勞拉華瑟，判斷應該就是為了離婚做準備。