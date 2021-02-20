拜登喊話歐洲盟友：為長期戰略競爭準備　對抗中國經濟濫用與脅迫

▲美國總統拜登呼籲歐洲盟友共同對抗中國。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓19日專電

美國總統拜登今天向歐洲盟友表示，美國與國際夥伴必須為與中國長期戰略競爭做準備，對抗中國的經濟濫用與脅迫，「每個人都應當遵守相同規則」。

拜登今天上午透過視訊在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上發表談話。他在談到中國時表示，必須共同為與中國的長期戰略競爭做準備，美國、歐洲與亞洲所有國家共同努力以確保和平、捍衛共享價值，並促進在太平洋地區的繁榮。

他坦言，與中國的競爭將十分嚴峻，這是他所預期且歡迎的，他相信歐洲與美國連同其他印太地區盟友在過去70年來努力建立的全球體系。

拜登也指出，必須反擊中國政府的經濟濫用與脅迫行為，這些行為削弱國際經濟體系基礎，「每個人都應當遵循相同規則」。美國與歐洲企業被要求公開披露公司治理結構，並遵守規則以防止壟斷行為引發的腐敗，中國企業也應遵循相同標準。

他表示，應形塑規範以管理科技進步、網路空間、人工智慧、生物科技的行為規則，以提升人類生活，而非壓迫。必須捍衛民主價值觀，以實現這些目標，並反對壟斷與使鎮壓合法化的人。

拜登也談到來自俄羅斯的威脅，指控俄羅斯希望削弱歐洲與北大西洋公約組織（NATO）。他表示，來自俄羅斯的挑戰可能與中國不同，但都是真實存在。這不是訴求東西方抗衡，也不是想要製造衝突，但希望所有國家能在沒有暴力或脅迫下，自由選擇自己的道路，「我們不能也絕不會回到冷戰時期」。

此外，拜登也談到與歐洲盟國修復關係。他指出，「過去幾年，我們關係緊張，對大西洋兩岸關係帶來考驗，但美國決心與歐洲重新往來。」