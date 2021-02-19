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德州雪災大停電！「唯一開店」披薩店忙到崩潰　4小時賣光一周食材

▲▼德州災情慘！「唯一開業」披薩店員工累癱成英雄。（圖／翻攝自臉書）

▲「唯一開店」披薩店訂單塞爆，員工累癱在工作台。（圖／翻攝自July DeLuna臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

美國德州日前受強烈暴風雪影響，使該州各地出現斷水斷電現象，百萬戶居民及商家無電可用。不過，聖安東尼奧有一間達美樂在附近商店都關閉時，成為當地唯一一間能正常營業的披薩店，也因此在開店後持續接到大量訂單，原本準備賣到周末的食材「4小時內全數賣光」，店員忙到累癱的畫面也在網路上曝光。

根據美國CNN報導，德州受強烈冬季風暴影響，出現零下22度低溫，導致當地電網不堪負荷，出現斷水及斷電現象。而在大部分商家無法營業（或業者決定暫停營業）的情況下，聖安東尼奧有一間達美樂仍可以正常營業，也因此成為當地唯一一間能正常營業的披薩店。

▲▼德州暴風雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國德州日前受強烈暴風雪影響，使該州各地出現斷水斷電現象。（圖／達志影像／美聯社）

披薩店店員July DeLuna在臉書上傳一張，他們忙到累癱在工作台上的照片，表示由於附近所有的披薩店都關了，他們開店後就接到無數的訂單、無數的催促電話，還有人對他們大吼大叫，就是希望能快點拿到食物，也因此他們原本準備賣到周末的食材，短短4個小時內就全數賣光。

July DeLuna感嘆，他們不顧暴風雪危險開車來開店，冒著所有風險替所有人服務，甚至沒有剩下的食物能填飽肚子，希望大家可以理解並體諒他們，「我們之所以會這麼努力工作，不是因為這是義務，而是我們只是想提供幫助和關心，謝謝大家。」

照片分享後引發網友熱烈討論，有人說「你們是真正的英雄」、「一日MVP」、「謝謝你們為大家準備熱騰騰的食物」、「為你們致上最大的敬意」、「安全還是要注意啊」、「謝謝你們，但還是要注意安全。」

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