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屏東家扶頒發「2021年寒假大專獎學金」　150名同學受惠

▲▼與會來賓致贈助學紅包及祝福卷軸給受獎大專生代表。（圖／屏東家扶中心提供）

▲與會來賓致贈助學紅包及祝福卷軸給受獎大專生代表。。（圖／屏東家扶中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

2020年年初一場無預警的疫情，打亂了整個世界的秩序，疫情從年初延燒到了年底，更延續到了2021年，各種產業受到嚴重的衝擊，對多數工作收入不穩定的家扶受助家庭而言，經濟更雪上加霜，隨著下週一即是全國學童的開學日，家扶受助家長將面臨沉重的繳納學費負擔與壓力。因應家扶受助學子開學之需要，屏東家扶今天(2/19)於家扶潮州服務處舉辦「『助學圓夢。愛傳家扶』2021年寒假大專獎學金頒獎典禮」，計逾150名大專同學獲獎，3月初家扶亦將陸續頒發逾600名受助高中職、國中小學生獎學金，本次家扶總計將頒發369萬元寒假獎學金協助弱勢學子們續學圓夢。

頒獎典禮上，延續過年氣氛，由屏東家扶扶幼主委范安煌、潮州與恆春分區扶幼主委洪碧娥與林光隆、潮州鎮長周品全等來賓，代表頒贈獎學金大紅包給受獎的家扶同學，給予最實質的幫助(獎學金)，讓家扶同學在接下大紅包的當下，也感受到社會大眾的心意，台上來賓同時也一一送上現階段正在努力朝夢想前進的年輕人亟需的10句勉勵話語---『態度積極、莫忘初衷、勇於挑戰、樂觀進取、正面思考、適度自信、相信自己、愛的能力、堅定有力、用心投入』給在場的受獎同學，祝福並叮嚀家扶同學在未來人生道路上繼續保有不怕困難、勇往直前的態度與精神。

▲▼屏東家扶潮州分區主委洪碧娥頒發獎學金給大專生。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶潮州分區主委洪碧娥頒發獎學金給大專生。（圖／屏東家扶中心提供）

今天的頒獎典禮中，來自林邊鄉、單親家庭長大，不因出身清寒而放棄自我，一路勤奮努力、保持優異成績、現已是國立師範大學歷史系三年級的鄭育潔同學，代表這次受獎同學上台謝謝現場來賓、社會大眾對家扶學子的幫助，育潔心存感恩多年來家扶、社會大眾對她們家的幫助，自我期許努力朝向從事穩定的教職邁進，運用她的專業能力到偏鄉教育學子回饋社會、讓眾人的愛傳遞出去，並讓自身的家庭也能早日脫離貧窮；育潔最後用「我們也許無法完成偉大的事，但我們可以用偉大的愛去做許多小事」來與現場受獎同學共勉。

典禮尾聲，屏東家扶特地邀請國宴主廚阿基師南下屏東與家扶大專青年分享「教你上盤人生的好菜」，阿基師分享自身努力辛苦奮鬥過程及求學求職及人生該有的態度，鼓勵家扶青年勇敢、付出行動追夢，讓家扶青年能夠充實自己的內在能量來面對人生的道路。

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