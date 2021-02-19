新手爸遭巨浪捲上無人沙灘　絕望刻字「救命！」眼尖登山客嚇報案

▲男子深受重傷困在偏僻沙灘，只好刻字求援。（圖／翻攝自紐西蘭衝浪救生協會官網）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭北島奧克蘭（Auckland）日前一名男子在西部海域獨自衝浪，卻突然襲來一陣巨浪捲走他的浪板，自己也漂到杳無人煙的偏遠海灘，大腿還被劃出一道很深的傷口，深感絕望的他在沙灘上寫下「救命」（HELP），所幸附近登山步道的行人向下鳥瞰剛好發現，隨即打電話通報，才救出受困男子。

根據紐西蘭新聞網站《Stuff》報導，衝浪運動員西瑞克（Ben Searancke）於17日獨自前往西奧克蘭的Karekare海灘衝浪，卻不幸遭大浪捲走浪板，自己被捲上巨岩後，被海流沖到北部的默瑟灣（Mercer Bay），隨後他花了2個小時走到海岸邊，雖然試圖透過攀登陡峭叢林，從陸路返回市區，但大腿嚴重割傷，讓他無法自由移動。

絕望的西瑞克只好效仿電影劇情，在岸邊的沙子上刻出大大的救命（HELP）字樣，所幸有2名路過附近步道的女性登山客，由上而下鳥瞰整個沙灘時，剛好看見西瑞克的求救訊息，趕緊通報救難單位。

報導指出，北皮哈海灘聯合衝浪俱樂部（United North Piha surf Club）緊急投入衝浪救生員，將西瑞克接送至當地醫院治療。歷劫歸來後，西瑞克於18日受訪表示，妻子5天前才剛生下了女兒，今早醒來的時候，對自己還活著感到相當幸運，「感謝緊急小組與醫院的工作人員，但最重要的是衝浪救生俱樂部，他們找到了我。」

更多相關新聞

►荒野生存33天！2男1女翻船「受困無人島」 靠老鼠肉、椰子水苦撐

►一家8口沙漠迷路！「活活渴死」半年後被發現僅剩遺骸...絕望遺書曝

►絕命受困30hrs！「留京女孩」初一睡馬桶、喝自來水超絕望...1招獲救



聽Podcast掌握美選及國際局勢

►佛系瘦身14天有感！剷平腰上的游泳圈