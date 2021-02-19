涉性侵女同志被起訴！長榮大學副教授失聯中　校方：不排除停聘

▲▼長榮大學蔡姓副教授，涉嫌性侵案被起訴，目前尚在長榮大學任教，校方表示目前正積極調查中。（圖／翻攝自Google地圖）

記者林悅／台南報導

長榮大學蔡姓副教授涉性侵女同志案被起訴，長榮大學祕書長管美燕19日表示，校方是看到媒體報導才知道此事，這是老師在校外的個人行為，校方並不知情，目前本校正在了解中，但尚未聯繫上蔡姓老師，如果案情屬實，將依照相關規定進行後續處理，不排除停聘。

長榮大學祕書長管美燕指出，有關蔡副教授涉及性侵一案，詳情校方並不了解，也不知情，這是老師在校外的個人行為，屬私人領域，學校不會刻意過問，目前正積極了解中，若性侵屬實，學校會依照相關規定進行後續處理，會按照規定，立刻做出處理，不排除停聘決定。

長榮大學祕書長管美燕傍晚指出，校方已聯絡到蔡老師，根據該師說明，同提告人已用不同事由提告數次，但均獲不起訴處分，如今該案已進入司法程序，他靜待司法調查。

管美燕強調，如果屬實，校方會依教育部相關法規依法嚴懲，但如同蔡師所言是清白的，也請蔡師能捍衛其清白，讓司法還他公道。目前蔡師已主動提出請假，校方會待完成請假手續後，安排其他老師接手，不會影響到學生的受教權，請家長們放心。（更新於18時 32分，補充校方說法）

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