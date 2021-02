緬甸20歲女遭警「實彈爆頭」　反政變首位犧牲者！哥曾勸她別上街

▲緬甸20歲年輕女子遭實彈擊中,於19日不治身亡,成為緬甸首位犧牲的示威者。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

緬甸情勢越演越烈,一名20歲的年輕女子9日上街參加示威遊行,卻在隊伍向前推進時遭警察開槍射殺,實彈擊中頭部,送醫之後一直處於命危狀態,而19日上午被證實已經死亡,成為軍方政變以來,首位不幸身亡的犧牲者。

根據路透社報導,緬甸20歲少女兌凱(Mya Thwate Thwate Khaing)原本是位雜貨店店員,她9日在首都奈比多參加反軍事政變示威,卻不幸在警民衝突中遭持槍員警,以實彈擊中頭部,入院後情況並未好轉,於19日早上11點15分被宣布死亡。

Mya Thwate Thwate Khaing, who was shot in the head as Myanmar police broke up a protest in Naypyitaw last week, died today. She had turned 20 on life support. Doctors said she was hit by a live bullet. #WhatsHappeninglnMyanmar https://t.co/WO4On2vUf5 pic.twitter.com/o8IZmwpuKt

兌凱的哥哥葉圖昂(Ye Htut Aung)表示,對胞妹的離世感到相當悲痛,遺體將在稍晚進行相驗,「因為這是一起不公正的案件,我們會記錄(死因),並將副本遞交有關當局,向尋求正義邁進。」

▲兌凱不治身亡後被送出醫院,家屬悲痛欲絕。(圖/路透)

葉圖昂說,儘管家人都支持抗議活動,但他們曾勸兌凱不要參加示威,因為擔心她遭受暴力對待,但她卻堅持「這是她的精神」,他無法阻止兌凱,最後一次與妹妹通話的時候,受軍政府切斷網路的影響,訊號相當不良,根本無法視訊。

根據報導,被PO上網的現場影片中,只見身穿紅色上衣、帶著頭盔的兌凱站在示威者的最前方,面對防暴警察。她首先被高壓水槍噴出的強力水柱擊中,一旁某位女性牽著兌凱的手想帶她離開,不料在她們轉身之後,下一秒兌凱就遭槍擊而癱倒在地,此時高壓水柱仍持續襲擊人群。

▲緬甸民眾在街頭擺放鮮花,悼念不幸犧牲的亡者。(圖/路透)

葉圖昂在電話中警告妹妹,警察是不可信的,要她留在人群後面,「如果他們開槍,妳打算怎麼辦?」兌凱卻回答,「不,他們不會的。沒事的,即使他們開火,應該也不會出事。」葉圖昂說,軍方還曾試圖將妹妹轉移到一家軍隊醫院,但家人拒絕轉院。

兌凱被證實死亡的19日,數千名抗議者再次聚集於仰光街頭,截至上午11時人數已突破2000人,有市民架起祭壇,擺放鮮花悼念兌凱。市政廳外仍擺滿了路障,附近一家緬甸經濟銀行(Myanma Economic Bank)外也開始了抗議活動,而3輛載滿士兵的軍用卡車,就停在銀行對面的狹窄路上。

VIDEO: Myanmar protester shot in head last week dies: hospital.



20-year-old Mya Thwate Thwate Khaing, who was shot in the head last week during an anti-coup protest in Naypyidaw, has died, the hospital treating her says. The woman's body is shown here being sent for an autopsy pic.twitter.com/ArMwUVGLFx