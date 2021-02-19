緬甸20歲女遭警「實彈爆頭」　反政變首位犧牲者！哥曾勸她別上街

▲緬甸20歲年輕女子遭實彈擊中，於19日不治身亡，成為緬甸首位犧牲的示威者。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

緬甸情勢越演越烈，一名20歲的年輕女子9日上街參加示威遊行，卻在隊伍向前推進時遭警察開槍射殺，實彈擊中頭部，送醫之後一直處於命危狀態，而19日上午被證實已經死亡，成為軍方政變以來，首位不幸身亡的犧牲者。

根據路透社報導，緬甸20歲少女兌凱（Mya Thwate Thwate Khaing）原本是位雜貨店店員，她9日在首都奈比多參加反軍事政變示威，卻不幸在警民衝突中遭持槍員警，以實彈擊中頭部，入院後情況並未好轉，於19日早上11點15分被宣布死亡。

Mya Thwate Thwate Khaing, who was shot in the head as Myanmar police broke up a protest in Naypyitaw last week, died today. She had turned 20 on life support. Doctors said she was hit by a live bullet. #WhatsHappeninglnMyanmar https://t.co/WO4On2vUf5 pic.twitter.com/o8IZmwpuKt — Matthew Tostevin (@TostevinM) February 19, 2021

兌凱的哥哥葉圖昂（Ye Htut Aung）表示，對胞妹的離世感到相當悲痛，遺體將在稍晚進行相驗，「因為這是一起不公正的案件，我們會記錄（死因），並將副本遞交有關當局，向尋求正義邁進。」

▲兌凱不治身亡後被送出醫院，家屬悲痛欲絕。（圖／路透）

葉圖昂說，儘管家人都支持抗議活動，但他們曾勸兌凱不要參加示威，因為擔心她遭受暴力對待，但她卻堅持「這是她的精神」，他無法阻止兌凱，最後一次與妹妹通話的時候，受軍政府切斷網路的影響，訊號相當不良，根本無法視訊。

根據報導，被PO上網的現場影片中，只見身穿紅色上衣、帶著頭盔的兌凱站在示威者的最前方，面對防暴警察。她首先被高壓水槍噴出的強力水柱擊中，一旁某位女性牽著兌凱的手想帶她離開，不料在她們轉身之後，下一秒兌凱就遭槍擊而癱倒在地，此時高壓水柱仍持續襲擊人群。

▲緬甸民眾在街頭擺放鮮花，悼念不幸犧牲的亡者。（圖／路透）

葉圖昂在電話中警告妹妹，警察是不可信的，要她留在人群後面，「如果他們開槍，妳打算怎麼辦？」兌凱卻回答，「不，他們不會的。沒事的，即使他們開火，應該也不會出事。」葉圖昂說，軍方還曾試圖將妹妹轉移到一家軍隊醫院，但家人拒絕轉院。

兌凱被證實死亡的19日，數千名抗議者再次聚集於仰光街頭，截至上午11時人數已突破2000人，有市民架起祭壇，擺放鮮花悼念兌凱。市政廳外仍擺滿了路障，附近一家緬甸經濟銀行（Myanma Economic Bank）外也開始了抗議活動，而3輛載滿士兵的軍用卡車，就停在銀行對面的狹窄路上。

VIDEO: Myanmar protester shot in head last week dies: hospital.



20-year-old Mya Thwate Thwate Khaing, who was shot in the head last week during an anti-coup protest in Naypyidaw, has died, the hospital treating her says. The woman's body is shown here being sent for an autopsy pic.twitter.com/ArMwUVGLFx — AFP News Agency (@AFP) February 19, 2021

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