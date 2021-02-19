芬蘭發現「英國+南非」病毒突變種！　核酸檢測恐難驗出

▲芬蘭護理師接種新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

芬蘭南部研究人員近日發現一種新的新型冠狀病毒「獨特」病毒株，可能無法以聚合酶連鎖反應（PCR）檢測有效篩檢出來。

芬蘭國家廣播公司（YLE）18日報導，位於芬蘭首都赫爾辛基的維他實驗室（Vita Laboratories） 表示，這個稱為Fin-796H的變種病毒，展現一部分和英國及南非變種病毒株相同的變異，卻是兩者混合的「獨特」變種。

維他實驗室研究員梅里（Taru Meri）說：「我們上週在一名患者身上發現這個突變種病毒，關於其傳染性以及對疫苗的可能抗性，目前還不清楚。」

梅里表示，由於芬蘭境內感染率相對低，突變病毒不太可能是在芬蘭演化。

土爾庫大學（University of Turku）病毒學教授朱克能（Ilkka Julkunen）告訴芬蘭國家廣播公司，就目前所取得的資訊，發現變種病毒無須過度擔憂。

他說：「關於這個新病毒是否更容易傳播，或者是否會影響到感染過病毒或已接種疫苗者身上的免疫防護力，都還待釐清，因此我還不會太憂心。」

赫爾辛基大學（University of Helsinki）生物科技研究所研究主任奧維能（Petri Auvinen）表示，發現新變種病毒只是「時間早晚問題」。

不過，他說：「新發現的變種病毒和預期不一樣，和任何其他已知的突變種在基因表現上並不相似。」

維他實驗室研究人員認為，這項發現別具意義的原因在於，目前常用的PCR篩檢原理是在病毒的核醣核酸（RNA）中尋找特定基因序列，而新發現的突變病毒株可能無法經PCR檢測篩檢出來。

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