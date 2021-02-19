監委兒、大學副教授涉性侵女同志！　GPS軌跡打臉「準同居狀態」

記者林悅／台南報導

監委之子、台南長榮大學蔡姓副教授被控性侵女同志！檢方起訴指出，蔡4年前在PTT徵友與女方結識，於第2次相約見面時，藉故跟被害人回家繼續聊天，他明知被害人是女同志，卻涉嫌趁女方睡覺時性侵，女方提告後蔡否認犯行，稱與女方當時四處約會、天天膩在她住處，幾乎是同居狀態，但檢方調閱女方GPS軌跡與蔡男所指約會地點只有兩處相符，依涉犯強制性交罪嫌起訴。

▲蔡姓副教授被控涉嫌性侵女同志，他堅決否認犯行，仍被台南地檢署起訴。（圖／翻攝長榮大學網站）

▲蔡男目前在長榮大學任教。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡姓副教授的身分19日被起底，他是監委蔡崇義的兒子，副教授則對外強調，清白就是清白，相信事情很快水落石出。長榮大學秘書長指出，對此事不知情，正在了解中。記者19日未取得蔡的回應，不知他對起訴的相關看法。

▲蔡男在PTT聯誼PO文而與女方結識。（圖／翻攝自PTT）

據了解，被害人向檢方指控，2017年5月間，她在PTT看到「徵女-台南徵金融或英文相關的朋友」這則徵友文，留言連繫後認識蔡男，雙方當了2個月的網友，才在7月底首次碰面聊投資，沒想到2人第2次相約見面聊到凌晨，蔡男即藉故說跟被害人回家繼續聊，最後明知她是女同志，竟趁她睡覺時潛入房間性侵得逞。

案發後，被害人除到醫院診斷取得證明，還找朋友、前伴侶當人證，證明受害後有向他們哭訴遭蔡男性侵，並提供被害人質問蔡男時，雙方對話所保留之簡訊佐證。

▲台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，檢方比對被害人GPS行動軌跡紀錄，與蔡男所言的約會地點不符。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢方偵訊時，蔡男否認犯行，並指出2017年為找女友而上網PO文，2天後被害人回應留言，2人隨即於5月底開始見面並交往，6月他放暑假後，2人甚至天天膩在被害人住處，2人幾乎是同居狀態，直到女方前伴侶在同年8月闖入住處，始知被害人是女同志，最後2人不歡而散。蔡男還強調，強調雙方約會足跡遍布台南市各大餐廳、百貨公司及電影院，期間更發生10多次性關係。

檢察官獲悉被害人嗜好騎單車，並類似以GOOGLE MAP「寫日記」方式，記錄其生活點滴，且均保留的GPS行動軌跡，經調閱其手機定位記錄，與蔡男所言作比對，僅兩地相符，其他與蔡男所言之約會地點均不符，因此不採信蔡男所言2人是交往關係及到處約會之說詞，而依強制性侵罪嫌起訴蔡男。據了解，被起訴的蔡男，父親是曾任法官的監委。

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