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全力修復聖母院「失去的尖塔」！法舉國搜尋百年橡樹　嚴格標準曝

▲▼修復中的巴黎聖母院。（圖／達志影像／美聯社）

▲尖塔在大火中被燒毀的巴黎聖母院需要多達1000棵老橡樹來修復。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

自2019年4月，法國地標之一巴黎聖母院被大火損毀尖塔後，總統馬克宏就下令，要在2024年修復這座擁有850年曆史的大教堂。不過修復教堂的工作並不簡單，因此外媒報導，法國專家最近正在境內的森林中積極尋找百年老橡樹，致力修復巴黎聖母院的塔尖。

綜合《巴黎人報》和《衛報》報導，若要修復塔尖，需要多達1000棵樹齡在150歲到200歲之間的老橡樹，而且這些樹木必須既筆直，又在8到14公尺高、直徑50到90厘米間。此外，當局還必須在3月底樹液升起前就將橡樹砍倒，以避免樹木太潮濕，無法使用。

▲▼巴黎聖母院原貌。（圖／翻攝自推特／@joaoleitao）

▲巴黎聖母院原貌。（圖／翻攝自推特／@joaoleitao）

國家森林署（ONF）副局長德維爾邦（Dominique de Villebonne）告訴《巴黎人報》，「此工程涉及了古代林業遺產，因為我們要使用的不是20年的樹，而是那些非常古老的樹，包括前國王下令建造船隻和確保法國艦隊宏偉的種植園。在讓其他樹木長時間生長的同時，我們也在種植新的樹木，這樣後代就可以創造自己的傑出作品。」

一些私人林木業者表示，他們願意為重建項目捐贈樹木，因為「這將是一件值得驕傲的事，這也表明我們的森林是如何得到良好維護的，是國家的一筆資產」。

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