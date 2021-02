冷到凍未條「燒玩具取暖」吊扇結冰　德州慘況公開…已釀49死！

▲美國德州受暴風雪影響,目前有上萬戶人遭斷水斷電。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

受創紀錄的冬季風暴影響,超過1億美國人的生活受到重創,而受災最嚴重的德州因為出現零下22攝氏度低溫,電網不堪負荷,導致數百萬戶人無電可用。截至當地時間18日,仍有32.5萬戶遭斷電,逾1300萬人沒有水源供應,並造成49人死亡。整個德州彷彿真實上演災難電影《明天以後》中的電影情節,讓人們不得不在嚴寒中頑固求生,為了生存而「戰」。

據CNN報導,家中已被斷電72小時的威爾西(Timothy Wilsey)使用汽車上的電池來取暖和衝手機,以保持對外聯絡。不過由於車上的電池量不多,他們也不敢大肆使用手機,只能迅速地看看新聞和查看附近的餐廳是否有在營業。威爾西指出,他們一家大部分的時間都躲在被子裡,並且只能用蠟燭來取暖。

Mother of two says she had to burn household items, including her own artwork, to keep the house warm as the deep freeze continues in Texas.



"I just started grabbing my canvases off the wall and breaking them and throwing them in the fire." pic.twitter.com/GmwqMprKjt