她為愛「斬首、勒斃」全家人　狠奪7命！將成印度獨立後首名女死囚

來自印度北方邦的莎布南(Shabnam)為了和男友薩利姆(Saleem)私奔,竟唆使情人共謀,誘騙家人喝下摻有鎮定劑的牛奶,接著持斧頭一一斬首,最後親手勒斃僅10個月大的姪子,一共奪走7條人命,雙雙遭判處死刑。她預計近日處決,將成為印度獨立後首名絞刑伏法的女性死囚。

莎布南屬於薩伊夫族群(Saifi),是一名英語、地理雙碩士,在公立小學任教。薩利姆是普什圖人(Pathan),只讀到6年級就輟學,但因在一間伐木廠工作,認識了住在附近的女友。雖然2人陷入熱戀,且皆信仰伊斯蘭教,但身分地位落差懸殊。女方家人強烈反對這段感情。

根據檢方文件,此案發生於2008年4月14至15日晚間。莎布南趁著受害者鎮定劑藥效發作時,一手抓住家人頭髮,一手揮舞斧頭,將父母、兄嫂、弟弟與表親一一斬首,最後勒斃姪子。她稍晚主動報案,謊稱有人闖入行兇,之後才承認痛下殺手,並唆使男友成為共犯。

