迷姦女網友！阿兵哥不小心滴「2滴」漏餡　竟辯：是提神藥…下場慘





▲男子下藥迷姦女網友，事後還辯稱是提神藥，遭法官判刑7年2個月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

阿兵哥阿義（化名）涉嫌在女網友小君（化名）飲料中加入不明液體，待對方陷入昏迷後性侵得逞，而他為了避免東窗事發，於是射精在小君體外，但不慎滴了幾滴精液在小君內褲上。直到小君醒來後驚覺有異，趕緊報警並直奔醫院檢驗，果真驗出「苯二氮平類」的鎮定安眠劑。法官審理後，將阿義依陸海空軍刑法與加重強制性交罪判刑7年2個月。

判決書指出，阿義2020年4月26日透過交友軟體認識剛滿18歲的小君，2人相談甚歡，於是相約見面，並一同前往U2看電影，但沒想到，他卻趁著小君不注意時，在飲料中下安眠藥，等到對方不省人事癱軟在沙發上後，伸出狼爪性侵小君得逞。當時他還怕東窗事發，於是射精在小君體外，但還是不是滴了幾滴在小君內褲上，最後在小君尚未清醒前，再默默將小君衣服穿回，並帶離U2。

直到小君在返家的公車上逐漸恢復意識後，才驚覺有異，最後在家人陪同下報警，並赴醫院檢驗，全案才因此曝光。

不過，阿義到案後矢口否認犯行，卻又在法官開庭時改口承認，但仍然否認下藥，先是說自己摻的是「提神藥」，且是要給自己喝，可能小君喝錯飲料，但之後又改口是安眠藥，且藥物是跟不詳男子購買，對方還告訴他，「邀女性朋友的時侯可以試試看」，但他是要自己喝的，可能是小君誤喝飲料才導致昏迷。

法官審理時查出，小君的尿液檢驗報告中顯示，她的尿液中有「苯二氮平類」的鎮定安眠劑、抗癲癇藥與其代謝物，還有用於緩解腸胃道痙攣的藥物，且昏睡等症狀與坊間常見的FM2相同，顯見阿義將藥劑摻入柳橙汁給小君喝，再加上，小君的內褲上也驗出阿義的DNA，但他卻否認犯行，毫無悔過之心，法官最終將阿義依依陸海空軍刑法與刑法的加重強制性交罪判刑7年2個月。全案可上訴。

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