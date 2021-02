西伯利亞驚見「神秘巨坑」　無人機深入15m地底解謎爆炸原因

▲俄羅斯西伯利亞北極圈近年不斷出現爆炸,棟土層被炸出一個大坑。(圖/達志影像)

實習記者閔文昱/綜合報導

位處俄羅斯西伯利亞北極圈內的凍原帶(tundra)去年突然發生一起大爆炸,使得苔原上出現一個深達165英尺(約50公尺)的超級大洞,當時許多民眾懷疑是否為莫斯科當局正在進行不為人知的核武試爆,或是外星人搭乘UFO所炸,不過日前有科學家利用無人機等尖端科技探詢巨坑內部,證實巨坑為「甲烷爆炸」造成。

根據《CNN》報導,最新發表在《地球科學》(GEOSCIENCES JOURNAL)雜誌中的研究指出,一直以來科學家都對於俄羅斯西北方的坑洞感到相當好奇,於是就首度利用了無人機攝影、3D建模和人工智慧等技術進入洞中探勘,結果發現這些坑洞與之前科學家們猜測的結果一致,主要就是由甲烷爆炸所造成。

Giant new 50-metre deep 'crater' opens up in Arctic tundra. Blocks of soil and ice thrown hundreds of metres from epicentre of the funnel at the Yamal peninsula https://t.co/2fTA8GZRS4 #YamalFunnels2020 pic.twitter.com/t5CJRVwuRS