最猛情人節禮物！機師設計「愛心飛行路線」　載女友上天看美景

記者葉睿涵/綜合報導

許多情侶都會在情人節悉心準備禮物,希望能給伴侶一個驚喜。但加拿大機師克羅斯比(Blake Crosby)的情人節禮物我們可能學不來,因為他給女友的禮物竟是駕駛一架小型飛機,載著女友在多倫多上空飛出愛心路線。

綜合《星島日報》與加拿大網路媒體blogTO報導,克羅斯比表示,「因為我們不能出去吃一頓豐盛的晚餐,所以我決定嘗試一些不一樣的東西,讓她乘坐飛機在城市里四處轉轉。不同於常規的老城之旅,我想帶她繞著加拿大國家電視塔(CN Tower)繞幾圈,我也決定讓這趟旅程更俗氣一些,飛出一個心形。」

