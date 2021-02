一家8口沙漠迷路！「活活渴死」半年後被發現僅剩遺骸...絕望遺書曝

▲除了找到8具屍體外,還有13人不知去向。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

實習記者閔文昱/綜合報導

蘇丹有一家人原本計畫開心出遊,結果在開車經過沙漠時卻不幸受困,導致車上有8人最後活活渴死,另外13人不知去向,時隔半年後才有人發現這輛拋錨的汽車,以及車上5男3女的屍體,現場還找到一封令人心碎的遺書。

根據《The New Arab》報導,事件發生在利比亞庫夫拉市(Kufra)西南方400公里處的沙漠,當時有人發現一輛白色豐田越野車疑似後輪卡在沙漠中,不僅已經拋錨,附近還四散著大量衣服、包包等物品,隨後便在車內發現了3名女性及5名男性的遺體,警方到場後推測遇難的是一家8口,疑似找不到方法離開沙漠而被活活渴死。

The most recent documented and pictured case of #Migrants dying during crossing the #Libya-n desert. 8 Migrants from #Sudan were trying to reach the north. Car and 8 dead bodies found near #Kufra. Sometimes it’s hard to imagine we living in the 21th century. pic.twitter.com/ClZe6Av7b6