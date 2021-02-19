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鳥類起源北韓！挖出1億3千萬年「鳥化石」　官媒樂：人類來自北韓

▲▼北韓曾在新義州挖掘出絕種的白堊紀前期始祖鳥類化石。（圖／翻攝自維基百科）

▲北韓曾在新義州挖掘出絕種的白堊紀前期始祖鳥類化石。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近期在平安北道新義州市挖掘出1億3千萬年以前的鳥類化石，包括鳥類頭骨、腳趾骨、11個飛羽與小型翅膀等，研究團隊以鳥類化石的形態分析，認為該種鳥類屬於中世代白堊紀，擁有飛翔能力。對此，最高領導人金正恩將之取名為「白土鳥」。

根據北韓官媒《朝中社》今（19）日報導，金日成綜合大學地質學系古生物學研究團隊近期在新義州市白土洞地區（백토동지구）挖掘出來自中生代的鳥類化石，金正恩將該種鳥類化石命名為「白土鳥」，下令展示於自然博物館，北韓專家研判該種鳥類，可能是全球最先擁有飛行能力的鳥類物種之一。

報導稱，「隨著挖掘、並考證出來自中生代的鳥類化石，不僅證明我國（北韓）是全球人類的發祥地，更證明我國是全球鳥類的發祥地，且獲得科學方法證實！」

據悉，北韓曾經於1989年在新義州市挖掘出1億5千萬年前的鳥類化石，該物種為「Proornis coreae」，當時金日成主席將之命名為「朝鮮始祖鳥」（조선시조새），對外聲稱北韓為全球鳥類的發祥地。

另外，北韓也曾在首都平壤市大同江流域挖掘出舊石器時代的遺物，將之取名為「大同江文明」，並與黃河文明、印度河文明、埃及文明、美索不達米亞文明並稱為全球五大文明。

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