德州酷寒…水管破裂「天花板整片崩塌」如災難片　樓梯間成瀑布！

▲ 美國德州天氣惡劣，各地災情不斷。（圖／翻攝自推特／@MajorFactor2）

記者陳宛貞／綜合報導

美國德州受到猛烈冬季風暴襲擊，截至當地時間18日仍有32.5萬戶停電，逾1300萬人無水可用。惡劣天氣使各地災情不斷，網友紛紛將家中慘況上傳到社群網站，可見許多民宅水管破裂，造成大淹水或天花板坍塌，甚至因低溫導致留下的水都結冰。

Small video thread, of what folks are going through in.. #TexasPowerOutages



1: pic.twitter.com/zPntwPeSaz — J-= (@MajorFactor2) February 18, 2021

一名女網友將家中災情上傳TikTok，短短14秒影片中，她哭著以發抖的聲音說道，「這是我家，我不知道該怎麼辦」，接著鏡頭帶到崩塌的天花板，下方則是她的床，上頭都是流下的水結成的霜，底板上都是水和冰，還可聽見水不斷流下的聲音。

另一段影片中，一名男子將水桶推到廚房天花板漏水處下方接水，但裂縫太長，底板上已經全是水。鏡頭外的女子不斷喊著「我的天」，還夾雜幾句髒話。未料約20秒過後，天花板突然自裂縫處開始崩塌，伴隨著大量土石落下，畫面驚人。

各地都出現水管爆裂引發的災情，再加上供電中斷，無暖氣可用，許多災民家中根本無法住人。還有公寓水管爆掉不斷噴水，樓梯間簡直變成瀑布。就有網友在影片中寫道，「沒有電、天花板崩塌、屋子淹水，我們快結凍了，請為我們祈禱。」

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