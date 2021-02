德州酷寒…水管破裂「天花板整片崩塌」如災難片　樓梯間成瀑布！

▲ 美國德州天氣惡劣,各地災情不斷。(圖/翻攝自推特/@MajorFactor2)

記者陳宛貞/綜合報導

美國德州受到猛烈冬季風暴襲擊,截至當地時間18日仍有32.5萬戶停電,逾1300萬人無水可用。惡劣天氣使各地災情不斷,網友紛紛將家中慘況上傳到社群網站,可見許多民宅水管破裂,造成大淹水或天花板坍塌,甚至因低溫導致留下的水都結冰。

