日本新冠確診統計「全靠手算」　首相認了！民眾嗆：方法落後40年

▲日本首相菅義偉坦言，知情自新冠疫情爆發以來感染數據都是靠手算出來的。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

面對新冠病毒侵襲，各國疫情統計數據尤為重要。然而，日本主掌衛生、醫療與勞動政策的厚生勞動省卻在議會自爆，迄今公布的新冠確診數據都是用人工一筆筆「手動計算」出來的。日本首相菅義偉也坦承，這樣的統計方法，他其實一直以來都知情。

根據時事通訊社報導，日本眾議院17日的預算委員會上，一名議員質詢提到，全國新冠患者人數據說是「用手算」出來的。厚生勞動省健康局長正林督章回應，迄今公布的新冠感染人數，是由厚勞省的外包公司人員於每日午夜0時，從47個都道府縣網站上「人工查看」官方公布的資料，並「手動計算」統整成全國數據，連死亡人數與其他相關資訊也是用相同方法統計得出。

對此，日本首相菅義偉坦承，「我知道自疫情爆發以來，一直都是用這種方式來統計的。」報導指出，菅義偉政府打著推動公共、私營部門數位化的招牌政策，卻傳出此消息，震驚了日本民眾。

網友紛紛在推特發文表示，「這方法已經過時40年了吧？政府無能」、「員工可能是心算十段」、「手算的話是不是得用算盤啊」、「把新冠肺炎當作一般感冒嗎」、「這數字你敢信？」、「菅義偉的數位化明顯只是喊喊口號」、「希望不要把人力浪費在這種事情上」。

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