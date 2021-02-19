美國又當和事佬！日韓「歷史爭議」吵不完...拜登要兩國坐下來談

▲美國總統拜登上任後致力於恢復與同盟之間的外交關係。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務院於當地時間18日發佈新聞稿表示，已於該日派出美國東亞暨太平洋事務助理國務卿金星（Sung Kim，又譯金成，本名金星容）與日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕、南韓外交部韓半島和平交涉本部長魯圭悳（노규덕）召開3國外交當局視訊會議，為拜登就任總統以來，3國外交當局首次齊聚一堂召開會議。

根據《韓聯社》報導，美、日、韓3國外交當局為了討論對北韓（朝鮮）政策，於18日召開視訊會議，強調北韓為維繫3國之間的重要共同課題，呼籲3國應緊密聯繫、溝通。拜登強調恢復與同盟國之間的關係，同時重視各友邦之間的互動，而身為東北亞最重要友邦的南韓與日本，自然是不容忽視，因此致力於緩解韓日兩國緊張的外交關係與長期以來的歷史紛爭。

美國國務院表示，「在美日韓3國努力的一環之下，同時在拜登政府全力檢討對北韓政策的時空背景，3國外交當局派出代表首次齊聚一堂召開會議，針對北韓議題互相交換意見。」

3國外交當局在該場會議針對北韓現況交換意見，同時表示將專注於推動韓半島（朝鮮半島）無核化、韓半島和平與穩定。

據悉，此次會議代表美國國務院的金星本身是韓裔美國籍人士，1960年出生於南韓首爾，1973年移民至美國洛杉磯，曾以美國特使身分參加六方會談，同時於2011至2014年受美國時任總統歐巴馬提名擔任美國駐韓大使。

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