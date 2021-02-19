幼兒園月繳3500！大姑嫌貴「公立1學期才7千多」　家長戰翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人妻日前發文抱怨，給孩子上非營利幼兒園，月繳3500元含餐費，結果竟被大姑嘲諷，嫌學費太貴，聞言她不禁傻眼，直呼「哪有每個月1千元的幼兒園？」而家長們也留言狂戰，認為這樣的價錢算很便宜的了。

人妻在爆怨公社提到，「今天大寶去幼稚園報到，我大姑說3500一個月很貴，非營利幼兒園包含餐費，這樣會很貴？說什麼我嫂子他們讀公立一學期7千多。」

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她直言，公立以每個月上限2500元來算，一學期也要1萬5000元左右，「這話騙老人很可以，唬爛也不打草稿，裝賢慧、勤儉，笑死人了，長輩都稱讚她精打細算，而且她還讓小孩坐娃娃車上下課，拎祖X都自己騎車接送上下課，想問一個月1千塊的幼稚園在哪裡？」

抱怨文引起熱議，網友們紛紛回應，「吃米要知道米價，上學要知道學費啊」、「大姑住海邊？管別人要繳多少錢」、「非營一學期還比公幼長」、「哪來的很貴？我小女兒註冊費33000，月費75000（6個月），以上價格是沒有上任何才藝課程」、「非營利沒有寒暑假，比起公立更優惠！沒什麼好比較的，孩子教好才重要」、「一個月2萬多的路過」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

而搶到公幼的家長們也表示，「我女兒公立一學期加餐費好像9950」、「哪裡的公立一學期7000多？為什麼我家這邊一個學期加上保險費9000多」、「我女兒、兒子讀公幼，一學期全部加起來9000多，但有寒暑假，沒有娃娃車都要自己接送」。

事後，原po傻眼道，「說謊說得太誇張，我問過社工，一學期7千多的公立，她說怎可能。重點是，她跟我讀同一個縣市，公立都要2500了，就是要對長輩說謊，然後抹黑我，讓長輩覺得我浪費。」

值得一提的是，政府將持續加碼補貼育兒家庭，將從今年8月起，除了補助增加外，學費上限也下修，其中公立幼兒園每月最高1500元、非營利為2500元，至於準公共幼兒園則以每月3500元為限。

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