美日印澳四方對話會議　4外長達共識！緬甸須迅速回歸民主

▲美國、日本、印度、澳洲四國的外交部長2020年10月6日於東京舉行四方會議。（圖／路透）

文／中央社東京18日綜合外電報導

由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）今天舉行電話會議，日本外務大臣茂木敏光說，4國外長已達成共識，緬甸必須迅速回歸民主。

緬甸軍方逮捕了包括諾貝爾獎得主翁山蘇姬在內的文職領導人，並宣布為期一年的緊急狀態，指稱去年11月的大選因詐欺而蒙上陰影。選舉委員會駁回了軍方的控訴。

茂木敏光在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）及澳洲外長潘恩（Marise Payne）進行電話交談後發表這番談話。

▲拜登政府新上任的國務卿布林肯（Antony Blinken）首次參與四方安全對話。（圖／達志影像／美聯社）

日本於去年10月在東京舉行由四方安全對話4國外長親自參與的會議，被視為平衡中國日益強大軍事和經濟實力的作為的一環。今天的會議是美國新任總統拜登（Joe Biden）上任以來的第一次。

茂木敏光指出：「我（在會議中）強調，隨著現有國際秩序在各個領域不斷遭受挑戰，我們這些共享基本價值觀且堅定致力於在法治基礎上強化自由與開放的國際秩序的國家，扮演的角色只會越來越吃重。其他部長看法一致。」

茂木敏光表示，4位部長也達成共識，強烈反對片面試圖以武力改變現狀。

中國聲稱擁有南海幾乎所有海域的主權，越南、台灣、菲律賓、馬來西亞及汶萊也聲稱擁有南沙群島的主權，但中國已把南沙群島的部分島礁和沙洲改建為人工島，島上部署了飛彈和武器系統，且闢建機場跑道。

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