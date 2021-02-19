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泰王攜3女亮相！王后「站C位」霸顯正宮地位　與公主聯手排擠貴妃

▲▼泰國王室春節祭祀。（圖／翻攝自泰國王室官網／www.royaloffice.th）

▲泰國王室在2月12日進行新春祭祀。（圖／翻攝自泰國王室官網／royaloffice.th）

記者葉睿涵／綜合報導

2月12日晚上9點08分，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與王后蘇堤達（Suthida）、公主帕差拉吉帝雅帕（Bajrakitiyabha）以及貴妃詩妮娜（Sineenat）一同在曼谷亮相，進行新春祭祀。

▲▼泰國王室春節祭祀。（圖／翻攝自泰國王室官網／www.royaloffice.th）

▲蘇堤達王后在祭祀時佔據C位，被安排站在泰王旁邊。（圖／翻攝自泰國王室官網／royaloffice.th）

泰國《甄嬛傳》3大主角再次同框總有新看頭。在祭祀過程中，「神隱」了約1個半月的蘇堤達王后，被安排站在泰王旁邊，佔據了祭祀行列中的C位，盡顯她王室女主人的地位。她身著搭配白色雪绒花刺绣的暗紅旗袍，讓一國之母的尊貴端莊顯露無疑。

在焚燒紙錢時，蘇堤達不時與隔壁的帕差拉吉帝雅帕公主有說有笑，就像是幸福的兩母女。而被安排站在最角落的詩妮娜貴妃，雖然穿著亮眼的正紅旗袍，但她顯然被站在正中間的蘇堤達和帕差拉吉帝雅帕所排擠，從頭到尾一言不發，只能默默地完成儀式，就連事後王室公佈在Instagram和官網上的照片，也鮮少看到她的身影。

站在祭祀隊伍另一端的泰王在祭祀中也是全程板著臉，除了與隨扈溝通以外鮮少發言，讓人難以捉摸他究竟是極其專注於祭祀典禮，還是因為不滿寵妃沒有被安排站在自己身邊。

▲▼泰國王室春節祭祀。（圖／翻攝自泰國王室官網／www.royaloffice.th）

▲帕差拉吉帝雅帕公主因為換了新造型而成為祭祀亮點。（圖／翻攝自泰國王室官網／royaloffice.th）

在這一次的祭祀中，最大的亮點居然落在換了新造型的帕差拉吉帝雅帕公主身上。在這次的公開活動中，她剪去了過去富有女人味的飄逸長發，以近似西裝頭的超短髮型，搭配大紅燙金旗袍亮相，立刻捕捉了眾人的目光。

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