嫌同志遊行露太多！他選首爾市長建議「遠離市區」：人有權利反對

▲安哲秀認為首爾同志遊行「穿著裸露」、帶有高度性暗示，舉辦時應遠離市中心。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

首爾前市長朴元淳去年7月因涉嫌性騷擾女秘書輕生身亡，市長一職將於今年4月7日進行補選，被視為明年總統大選前哨戰，儘管選後任期僅為一年，卻依舊吸引南韓政壇朝野各路人馬競選，包括朴映宣、禹相虎、羅卿瑗、吳世勳、安哲秀、琴泰燮。然而，國民的黨（국민의당）黨魁安哲秀在電視辯論會上，卻表示民眾有反對首爾同志遊行的權利，引起不小爭議。

根據《韓民族日報》，安哲秀與琴泰燮昨（18）日參加電視台Channel A的首場政見辯論會，當琴泰燮問及是否有意願參加每年舉辦在首爾光化門廣場的同志大遊行，安哲秀回道，「我當然反對歧視，每個人的人全都需要被尊重，同志遊行若辦在光化門廣場，雖然有民眾自願前往參加或觀賞，但反對（同志遊行）的權力也需要受到尊重。」

▲安哲秀(左)、琴泰燮(右)於18日參加首場電視政見辯論會。（圖／達志影像）

安哲秀舉例，「所以美國舊金山的同志遊行才選擇辦在距離市中有段距離的南部地區，讓願意參加的民眾前往觀賞。」

此言一出後，安哲秀立刻受到性別與人權團體砲轟。安哲秀今（19）日在CBS時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》上作出解釋，認為外界曲解其意。

「我也反對歧視少數族群，認為無論何人都沒有排擠或拒絕他們的權利，且集會自由也應受到保障。但是，從首爾光化門同志（酷兒）遊行來看，不難看出各種裸露或具有性意味的場面，若這類活動辦在市中心，市民們擔心兒童或青少年恐怕受到影響。所以我才舉美國為例，認為活動地點應選擇遠離市中心，這才恰當！」

▲朴映宣(左)、禹相虎(右)參加共同民主黨黨內初選，角逐競選首爾市長資格。（圖／達志影像）

其實南韓國內民風普遍趨於保守，加上基督宗教勢力龐大以及自身信仰，包括總統文在寅，政治人物傳出類似「反同」發言早已不是新聞！參加共同民主黨首爾市長黨內初選的朴映宣曾於2016年擔任國會議員時表示，《反歧視法》、《同性戀法》的制定是違反自然倫理與上帝的法則，黨內皆持反對態度，此言一出後，引發進步派陣營內譁然。

備註：目前共同民主黨（執政黨）、國民力量（最大在野黨）仍處於黨內初選階段，其中朴映宣與禹香虎來自共同民主黨，羅卿瑗與吳世勳來自國民力量。至於安哲秀與琴泰燮則透過電視政見辯論會，討論由何人出線代表第三政治勢力角逐首爾市長一職。

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