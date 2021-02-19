　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓體壇霸凌不斷！排球A咖選手泣「逃不出來」：被教練打到腦震盪

▲▼朴哲佑(紅衣)近日接受採訪，回憶2009年在國家代表隊時遭教練體罰的心境。（圖／達志影像）

▲朴哲佑(紅衣)近日接受採訪，回憶2009年在國家代表隊時遭教練體罰的心境。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓體壇近日不斷傳出霸凌醜聞，繼職業女子排球選手李在英、李多英雙胞胎姐妹花遭網友爆料學生時期曾言語霸凌、排擠隊友，並被影射是造成7日排球女選手宿舍輕生的真兇，如今更有排球指導教練李尚烈（이상렬）暴力毆打、體罰隊員的過去再度被掀起，令社會與外界不得不開始檢視長期以來存在於體壇的暴力問題。

根據《韓聯社》報導，KB損害保險隊的指導教練李尚烈過去曾擔任國家代表隊的教練，然而在2009年卻傳出毆打隊上的王牌選手朴哲佑（박철우），致使對方臉部、腹部出現明顯的傷口，且一度造成腦震盪與耳鳴。

當時朴哲佑不顧排球協會反對執意出面召開記者會，最後李尚烈失去教練資格，直到2年後才又被韓國排球聯盟（KOVO）召回擔任比賽營運委員，之後擔任大學的教練與講解委員，2020年底擔任KB損害保險隊的指導教練。

▲▼朴哲佑2009年召開記者會，痛訴遭教練李尚烈暴力體罰。（圖／翻攝自韓網）

▲朴哲佑2009年召開記者會，痛訴遭教練李尚烈暴力體罰。（圖／翻攝自韓網）

李氏姊妹霸凌事件在近日點燃南韓鄉民們怒火後，如今擔任韓國電力公社排球隊員的朴哲佑回想起自己9年前曾遭國家代表隊指導教練李尚烈體罰的事件，直呼根本是「氣到血液倒著流」，昨（18）日在與OK金融集團的比賽以3比1獲勝後接受採訪，更透露李尚烈以教練之姿重回南韓排球界後，依然沒有悔改毆打隊上選手的惡習。

先前李尚烈17日在賽前接受採訪時，曾對此次體壇霸凌事件發表看法，並投入自身經驗，「我認為不管做什麼事都會有其因果報應，所以我對隊上選手們總是抱著贖罪的心。」

▲▼李尚烈被爆屢次對選手施以體罰。（圖／翻攝自나무위키）

▲李尚烈被爆屢次對選手施以體罰。（圖／翻攝自나무위키）

對於李尚烈的說法，朴哲佑表示根本不以為意，透露自己即使在事發接近12年，卻仍存活在李尚烈教練的暴力與體罰陰影中，「我認為應該要趁著此次（體壇醜聞）事件，來取得正面突破，徹底連根拔除類似的（體壇歪風與陋習）。」

據悉，朴哲佑2009年出面召開記者會時，非常不滿排球協會只想息事寧人的態度，「我認為此次事件並不全然算是個人事件，而是公眾事件！雖然難以與『愛的體罰』劃清界線，但我認為若發生更嚴重的暴力事件時，選手也應有不同的想法。在此我想問，協會到底做出何種努力，來阻止類似事件發生。」

►25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！鄉民怒轟要負責　悲慘下場曝光

聽Podcast掌握國際局勢

薑黃素＋兒茶素　纖盈又美顏 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／宜蘭死亡車禍！　轎車飆撞2路人慘死
快訊／下班時間火車故障！台鐵鶯歌=桃園「單線行車」
蒙面男持槍劫41萬　受害老伯見真面目心碎：兒子啊
快訊／國安人事大地震！陳明通接任國安局長　國防部長也換人
iPhone限定！內建超狂「查勤秘技」　一按秒現蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9秒急輾畫面曝光！23歲女違規穿越鐵軌…　火車疾駛衝撞亡

男友沒戴口罩遭警方逮捕！正妹部落客急尋管道保釋結果傻眼

全力修復聖母院「失去的尖塔」！法舉國搜尋百年橡樹　嚴格標準曝

埃及法老「臉被砸爛」死因成謎百年！　最新研究曝恐怖真相

狠撞鐵絲網！滑雪場工讀生「軟墊當雪橇」遇陡坡…頭部重傷慘死

CNN首頁報導：台灣責怪「外力」阻疫苗　中國宣稱與此無關

芬蘭發現「英國+南非」病毒突變種！　核酸檢測恐難驗出

緬甸20歲女遭警「實彈爆頭」　反政變首位犧牲者！哥曾勸她別上街

韓體壇霸凌不斷！排球A咖選手泣「逃不出來」：被教練打到腦震盪

冷到凍未條「燒玩具取暖」吊扇結冰　德州慘況公開…已釀49死！

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

母租車想炫耀「沒鑰匙也可以騎」　兒崩潰狂哭阻止：妳不要騎走啦！

看到汪同伴「樹葉換肉」也想要！　黃狗咬樹枝迎接愛媽：肉肉呢？

焦凡凡過年帶婁峻碩見家人！　爺爺「站背後盯場」他緊張笑了

9秒急輾畫面曝光！23歲女違規穿越鐵軌…　火車疾駛衝撞亡

男友沒戴口罩遭警方逮捕！正妹部落客急尋管道保釋結果傻眼

全力修復聖母院「失去的尖塔」！法舉國搜尋百年橡樹　嚴格標準曝

埃及法老「臉被砸爛」死因成謎百年！　最新研究曝恐怖真相

狠撞鐵絲網！滑雪場工讀生「軟墊當雪橇」遇陡坡…頭部重傷慘死

CNN首頁報導：台灣責怪「外力」阻疫苗　中國宣稱與此無關

芬蘭發現「英國+南非」病毒突變種！　核酸檢測恐難驗出

緬甸20歲女遭警「實彈爆頭」　反政變首位犧牲者！哥曾勸她別上街

韓體壇霸凌不斷！排球A咖選手泣「逃不出來」：被教練打到腦震盪

冷到凍未條「燒玩具取暖」吊扇結冰　德州慘況公開…已釀49死！

蔡政府國安人事異動　蔡易餘肯定：因應世界大變局的團隊

「極危等級萌獸」現蹤暨南大學　鑿洞覓食萌樣曝

柯爾讚柯瑞「心理素質超強大」　不受外界干擾！投不進繼續投

9秒急輾畫面曝光！23歲女違規穿越鐵軌…　火車疾駛衝撞亡

房價看不到下修空間？北屯土地翻倍漲　總太董座曝回不去1字頭

《璀璨帝國》貴婦生日驚喜開趴　超豪奢伴手禮「一人一袋」愛馬仕

快來祈福！五大宮廟媽祖駐駕桃園壽山巖觀音寺　後山公園賞櫻花

我們挺過了！部桃群聚事件醫護「力抗40天打勝仗」　如釋重負

男籃延期桌賽仍要辦！WTT卡達賽3月登場　台將8人參賽

連內衣顏色也管！雲林淵明國中服儀體罰惹議　教育部要派員督導

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

一家8口沙漠迷路　半年後被發現僅剩遺骸

快訊／NASA毅力號登陸火星　首張回傳照片曝光

TikTok重心挑戰「男人不行」　女伴樂歪笑爆！

日本新冠確診統計「全靠手算」遭嗆：落後40年

超凶最美Uber外送員直播爆紅！客驚豔：一起吃？

黑貓「爬樹中遭冰封」　詭異景象曝光

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

最老「少年犯」關68年出獄！從沒見過高樓大廈

家長拒看《鬼滅》第二季！他羞：不知怎教孩子

曾經來台灣當道士！瑞典漢學家施舟人辭世享壽86歲

25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！悲慘下場曝

健身猛男慾火止不住　再娶巨雞娃娃

更多熱門

相關新聞

新婚夫妻怒控：住5星飯店裸體被看光

新婚夫妻怒控：住5星飯店裸體被看光

南韓網路論壇近來瘋傳一則貼文，主角是一對新婚夫妻，日前飛往濟州島度蜜月，投宿一家上月新開幕的5星級豪華酒店，未料以為是單向透視的玻璃根本從外頭就可清晰看見裡面，全裸模樣恐怕早被看光光，氣得上網大罵。

日本新冠確診統計「全靠手算」遭嗆：落後40年

日本新冠確診統計「全靠手算」遭嗆：落後40年

人類、鳥類發源自北韓！官媒樂翻：化石考證

人類、鳥類發源自北韓！官媒樂翻：化石考證

美國又當和事佬！拜登要日韓兩國坐下來談

美國又當和事佬！拜登要日韓兩國坐下來談

超凶最美Uber外送員直播爆紅！客驚豔：一起吃？

超凶最美Uber外送員直播爆紅！客驚豔：一起吃？

關鍵字：

日韓要聞職業排球李在英李多英霸凌朴哲佑李尚烈腦震盪

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

快訊／趙小僑宣布喜訊：我懷孕了！

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

罔腰變性3年「腹腔懷孕」？醫：祝福你但不要鬼扯

罔腰沒卵沒子宮「高風險懷孕方法」曝：費用天價

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

罔腰男友回應了！

2千萬勞斯萊斯撞爛　富豪車主：不修報廢了

罔腰PO懷孕超音波照！「的確在子宮裡」名醫提3質疑

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

更多

最夯影音

更多
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她
「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面