韓體壇霸凌不斷！排球A咖選手泣「逃不出來」：被教練打到腦震盪

▲朴哲佑(紅衣)近日接受採訪，回憶2009年在國家代表隊時遭教練體罰的心境。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓體壇近日不斷傳出霸凌醜聞，繼職業女子排球選手李在英、李多英雙胞胎姐妹花遭網友爆料學生時期曾言語霸凌、排擠隊友，並被影射是造成7日排球女選手宿舍輕生的真兇，如今更有排球指導教練李尚烈（이상렬）暴力毆打、體罰隊員的過去再度被掀起，令社會與外界不得不開始檢視長期以來存在於體壇的暴力問題。

根據《韓聯社》報導，KB損害保險隊的指導教練李尚烈過去曾擔任國家代表隊的教練，然而在2009年卻傳出毆打隊上的王牌選手朴哲佑（박철우），致使對方臉部、腹部出現明顯的傷口，且一度造成腦震盪與耳鳴。

當時朴哲佑不顧排球協會反對執意出面召開記者會，最後李尚烈失去教練資格，直到2年後才又被韓國排球聯盟（KOVO）召回擔任比賽營運委員，之後擔任大學的教練與講解委員，2020年底擔任KB損害保險隊的指導教練。

▲朴哲佑2009年召開記者會，痛訴遭教練李尚烈暴力體罰。（圖／翻攝自韓網）

李氏姊妹霸凌事件在近日點燃南韓鄉民們怒火後，如今擔任韓國電力公社排球隊員的朴哲佑回想起自己9年前曾遭國家代表隊指導教練李尚烈體罰的事件，直呼根本是「氣到血液倒著流」，昨（18）日在與OK金融集團的比賽以3比1獲勝後接受採訪，更透露李尚烈以教練之姿重回南韓排球界後，依然沒有悔改毆打隊上選手的惡習。

先前李尚烈17日在賽前接受採訪時，曾對此次體壇霸凌事件發表看法，並投入自身經驗，「我認為不管做什麼事都會有其因果報應，所以我對隊上選手們總是抱著贖罪的心。」

▲李尚烈被爆屢次對選手施以體罰。（圖／翻攝自나무위키）

對於李尚烈的說法，朴哲佑表示根本不以為意，透露自己即使在事發接近12年，卻仍存活在李尚烈教練的暴力與體罰陰影中，「我認為應該要趁著此次（體壇醜聞）事件，來取得正面突破，徹底連根拔除類似的（體壇歪風與陋習）。」

據悉，朴哲佑2009年出面召開記者會時，非常不滿排球協會只想息事寧人的態度，「我認為此次事件並不全然算是個人事件，而是公眾事件！雖然難以與『愛的體罰』劃清界線，但我認為若發生更嚴重的暴力事件時，選手也應有不同的想法。在此我想問，協會到底做出何種努力，來阻止類似事件發生。」

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