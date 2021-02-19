埃及法老「臉被砸爛」死因成謎百年！　最新研究曝恐怖真相

▲古埃及法老塞克嫩拉·塔阿生前受重傷而亡，但詭異的是，祂僅有頭部受傷，但身體卻沒有被攻擊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者陳妙津／綜合報導

古埃及法老王「塞克嫩拉•塔阿」的木乃伊在1881年被發現，雖然身體完好無損，不過學者卻在他頭部發現5個傷口，經過140年研究後發現，塞克嫩拉很可能曾經被俘後遭處決，而頭上傷口則是他被雙手反綁下跪後，遭敵人以數種不同武器羞辱攻擊所造成。

據《都市日報》報導，塞克嫩拉•塔阿(Seqenenre-Taa-II)又被稱為勇者，曾在公元前1558年至1553年間短暫統治過埃及南部，在西克索人(Hyksos)入侵期間，還曾加入武裝部隊冒死解放埃及，也是目前已知且唯一參加武裝戰鬥的法老，死後被製為木乃伊下葬，直到1881年才被發現。

▲最新研究發現塞克嫩拉額頭上有一道橫切傷口，右眉上方、左眼下方及左耳下都有傷痕，右臉中央還遭鈍器砸碎。圖為美國芝加哥菲爾德博物館「祭司之子」的木乃伊棺材。（示意圖／達志影像／美聯社）



一開始不少專家都認為塞克嫩拉可能是在宮殿睡覺時被刺客殺害，但始終未有更詳盡的證據，讓學界對他的死因爭論不休。不過開羅大學(Cairo University)放射學教授薩利姆（Sahar Saleem）與研究團隊利用電腦斷層掃描，發現防腐劑巧妙地掩蓋頭骨右側的其他傷口，加起來總共有5個大大小小的傷口，包括額頭上一道橫切傷、右眉上方、左眼下方及左耳下都有傷痕，右眼窩骨頭則被鈍器砸碎，身體則沒有受傷。

研究中也分析5種不同的西克索人武器，並與塞克嫩拉的傷口進行匹配。薩利姆表示，武器中包括包括戰斧、長矛和3種不同的匕首，塞克嫩拉很可能是在儀式中被處決，因為通常一般執行處決時，劊子手只會從同一角度執行，鮮少以不同角度、不同武器進行5次攻擊，且考量到木乃伊保存狀況較差，顯見防腐過程處理匆促，且並非在皇家木乃伊工作坊完成

之後還分析並與，薩利姆表示「武器」，進一步解釋，塞克嫩拉的處決可能是在儀式上執行，因為平時執行死刑時，鮮少會進行5次攻擊，且木乃伊保存狀況差，表示防腐過程並非在皇家木乃伊工作坊處理，而是在其他地區匆匆完成的。

薩利姆說，過去歷史並未記載塞克嫩拉曾參與和西克索人的戰爭，而這項發現重寫了古埃及歷史上的重要章節，更讓人們得知法老曾在於前線作戰，據電腦斷層分析結果顯示，塞克嫩拉死時享年40歲，「他的死並沒有白費，促使他的兒子們完成一統埃及的遺願，並建立起全新的王國。」