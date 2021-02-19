中國指冷凍食品包裝傳播病毒　美3聯邦機構聲明：「極不可能」！

▲ 冷凍食品傳播病毒疑慮使得民眾人心惶惶。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國官員持續表示，新冠肺炎（COVID-19）可能透過冷凍食品包裝傳播。美國食品藥品監督管理局（FDA）、農業部（USDA）及疾病管制與預防中心（CDC）於當地時間18日共同發表聲明指出，食品及其包裝極不可能傳播新冠肺炎。

上述3家機構欲強調的是，目前缺乏可靠證據表明，食品與其包裝和病毒傳播有關。FDA表示，「考慮到目前超過1億起新冠肺炎病例，而我們沒有發現食品或其包裝是新冠病毒傳播給人類之源頭的流行病學證據。」

聲明中提到，「消費者應該放心。根據我們對目前可用之可靠科學資訊的理解，他們食用的食品與接觸到的食品包裝非常不可能傳播新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。這也得到國際科學共識的壓倒性支持。」

FDA指出，新冠肺炎是人與人之間傳播的呼吸道疾病，與透過受汙染的食物使人生病的食源性病毒（foodborne virus）不同。

該機構進一步說明，「理論上來說，接觸食物表面可沾黏到的病毒顆粒數量非常少，而口腔吸入導致感染所需的病毒量非常高，因此透過接觸食物包裝或食用食品感染的機率被指極低。」

此前，中國官員多次提出病毒透過冷凍食品包裝傳播的可能性。但美國CDC及世界衛生組織（WHO）皆表示，這種可能性非常小。

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