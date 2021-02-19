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捕魚突失蹤！翻覆破船旁躺「4.2公尺巨鱷」　解剖驚見人類屍骨

（示意圖／取自Unsplash）

▲警方在一艘破船旁邊發現了一尾巨大鱷魚。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

澳洲昆士蘭（Queensland）一名69歲老翁，近日獨自前往欣欽布魯克島（Hinchinbrook Island）捕魚，但離家好幾個小時都沒有消息，家人決定打電話報案，警方派出大批警力搜尋，在一艘破船旁邊發現了一尾巨大鱷魚，將其解剖後果真在體內找到了人類屍骨。

綜合外媒報導，老翁赫德（Andrew Heard）於11日下午3時許出門，之後就完全失去聯繫，妻子艾瑞卡（Erica）越想越覺得不對勁，擔心對方恐遭遇不測，於是立刻報警處理，警方在隔日凌晨找到了一艘翻覆小船，證實就是赫德所乘坐的船隻，並在附近捕獲了2尾鱷魚。

昆士蘭警方指出，由於船身遭到嚴重毀損，看起來像是猛獸啃咬所致，因此將2尾嫌犯帶回，先對其中一尾長達4.2公尺的巨鱷施行安樂死，剖腹後在體內找到屍骨，之後也將另一尾3公尺的鱷魚安樂死，並展開調查。親友聽聞死訊後不捨表示，赫德雖然罹患癌症，但卻是一名生命鬥士。

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