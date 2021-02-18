小坪數省空間！網友推餐桌椅改用「長凳」秒變寬敞

▲網友分享將餐桌椅改一長凳，小坪數空間視覺瞬間寬敞。（圖／Unsplash，下同）

記者林璟倩／綜合報導

都市人多半居住在小坪數空間，為了保持生活動線順暢，往往得在家具配置上發揮巧思或斷捨離大減量，最近網路一收納社團眾多網友熱烈討論，想解決生活空間不足的困擾，建議盡餐桌椅的配置上，可捨棄傳統一桌4椅的組合，改選長凳取代2張椅子，不只視覺上瞬間放大居家空間，看起來也美的很時髦！

▲尺寸挑選合宜，不需使用餐桌椅時，長凳即可收在桌下靠牆省空間。

有網友分享最近在挑餐桌椅時，考量家裡空間不大，另一半傾向入手一桌2椅+一長凳的方式節省空間，乍聽之下覺得難以接受，認為餐椅沒有靠背，吃飯時會不舒服，然而實際做功課才發現，改用長凳之後，整個餐廳空間在視覺上明顯放大變得寬敞，而且長凳甚至可以坐到3人以上，只要挑對合適的尺寸，平時不用時可以收在餐桌底下省空間，或可充當腳凳舒服伸展雙腳，好處出乎意料的多。

▲餐桌椅改配長凳一樣很美又時髦。（示意圖／Pxhere）

▲長凳也有被靠式設計滿足使用者需求。

此文吸引眾多網友回應，認為吃飯時本來就不太需要靠背，若吃完想休息可以移駕沙發區，或建議挑選同樣有靠背的餐桌長凳設計，一樣很舒服。有網友提醒挑選長凳時，最好選有椅墊的比較好坐，如果沒靠背的長凳，多人同坐時出入反而方便，不會影響其他人，或選擇將長凳那一側靠牆，坐的人同樣可以有所支撐而不容易腰痠，甚至有網友分享改用長凳後，掃地機器人暢通無阻，地板更乾淨了。