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惡犬突襲！女娃慘遭「撕咬狠甩」如布偶　驚悚畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

英國伯明罕（Birmingham）發生一起可怕事件。一名母親帶著年僅2歲和3歲的女兒外出，竟在大街上遭到惡犬攻擊撕咬。其中一名幼童被咬住腿部時，甚至被左右狠甩，彷彿一個破舊布偶，驚悚畫面全被監視器捕捉下來。幸運的是，3名路人見狀，及時衝上前去驅趕狗狗，成功阻止一場悲劇。

此事件發生在10日中午12時30分左右。根據監視器畫面，媽媽帶著2個女兒穿越馬路後，黑色大狗卻突然飛奔而來，展開猛烈攻擊。只見牠拚命追逐並撲向小女孩，狠狠咬住孩子腿部奮力拉扯，不論女童母親如何阻止，都不願鬆口。

▲▼英國伯明罕發生大狗當街攻擊2女童的事件。（圖／翻攝Twitter@BirdsOfJannah）

▲英國伯明罕發生犬隻當街攻擊2名女童的恐怖事件。（圖／翻攝Twitter@BirdsOfJannah）

36歲婦人可吐溫（Nighat Khatoon）行經該路段，立刻緊急停車，上前威嚇惡犬。此時，38歲的貝格（Yaser Baig）也衝過來狂踹，終於讓狗狗鬆口。他一找到空檔，就趕緊把離自己最近的孩子抱起來。

43歲的扎克萊亞（Mohammed Zakriyya）本來在客廳裡工作，卻突然聽見老婆尖叫呼救，抬頭目睹這幅可怕景象，顧不得只穿著襪子，立刻從家裡跑出來，把另外一個孩子抱起來，並遵循女童母親的絕望呼喊，把幼童放進可吐溫的車裡。他也勇敢阻止人狗追逐，擋在中間，安撫那名無助的媽媽，「不要跑，我在妳前面。」

▲▼英國伯明罕發生大狗當街攻擊2女童的事件。（圖／翻攝Twitter@BirdsOfJannah）

▲3名路人一起威嚇惡犬，成功阻止悲劇。（圖／翻攝Twitter@BirdsOfJannah）

據悉，2名女童稍晚被救護車送往伯明罕兒童醫院，目前傷勢穩定，沒有生命威脅。3名路人恰好都是穆斯林，他們拯救女童的影片在社群媒體上流傳，被網友大讚是「英雄」。

議員馬哈茂德（Majid Mahmood）致信市長阿齊姆（Mohammed Azim），要求頒布褒揚獎項，鼓勵3名市民無私的英雄行為，「他們不顧自身安全，憑藉最大的勇氣行動，阻止了狗狗對於2名幼童的野蠻攻擊（savage attack）」。另一名議員伯恩（Liam Byrne）也代表全體居民，向3名穆斯林朋友致謝。 

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