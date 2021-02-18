累積368億個狗狗幣　「神秘大金主」持股28%價值近600億

▲有一個神秘帳戶持有了28％的狗狗幣，價值約新台幣588億元。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

本只是玩笑性質的狗狗幣（Dogecoin）日前在特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的加持下，由0.003美元暴漲20倍，現已超過0.06美元，據資料顯示，所有流通的狗狗幣中似乎有一位神秘的「超級金主」，約持有28%的狗狗幣，價值約21億美元（約新台幣588億元）。

根據《華爾街日報》報導，狗狗幣誕生至今8年，是一種諷刺貨幣，大部分時間價值約1美分的一半，發行者設定每分鐘發行1萬個新的狗狗幣，也因此它代表著永遠都很便宜的概念，並且沒有被設計成一種支付手段或其他用途，主要就是為了諷刺比特幣等其他加密貨幣，不過有位匿名用戶從2019年2月以來就一直在購買狗狗幣，至今已累積了約368億個狗狗幣。

▲有人懷疑神秘帳戶就是特斯拉CEO馬斯克所有（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

由於狗狗幣前陣子受到馬斯克關注才興起，而且這個神秘帳戶的地址「這個帳戶已經多次收到28.061971個狗狗幣。」還與馬斯克的生日1971年6月28日有數字上的巧合，因此也有人猜想這個帳戶可能就是馬斯克所有，不過Blockland的作者Elias Ahonen認為，任何人都可以將狗狗幣發給一個公開列出的地址，因此這個神祕持幣者不太可能是馬斯克。

研究人員推測，持有如此大量狗狗幣的帳戶可能是個人、團體或是一家交易狗狗幣的交易所，但礙於加密貨幣為匿名持有，想確認這個超級金主的身份幾乎是不可能的，只能知道這起初只是為了玩笑話而設立的貨幣如今確實造就了一位億萬富翁。