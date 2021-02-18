3少女外出未歸！家屬尋人驚見「嘴流白汁」　手腳遭綑慘死農田

▲少女們被發現昏躺自家農田，2名妹妹死亡，17歲的大姐病危。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

印度1947年獨立之後，法律正式廢除種姓制度，但仍然殘存在人民的生活中。印度媒體18日報導，屬於賤民階級（Dalit）的3名少女外出未歸，當晚就被家人發現她們手腳被綑，躺在自家農場裡，還有不明白色物質從嘴巴裡流出，2人送醫後死亡、1人病危，目前警方尚不承認手腳遭綑一說。

根據《印度快報》（The Indian Express）報導，北方邦烏納奧縣（Unnao）17日晚間發生命案，一對年齡分別為16歲與17歲的姐妹，帶著一名13歲小表妹於下午3時左右外出，直到天黑還遲遲未歸，最後被家人發現倒在自家農場。警方表示，由於現場沒有打鬥跡象，懷疑是中毒案件，年紀較小的2人送醫後身亡，17歲大姐則還在與死神搏鬥中。

少女們的哥哥向記者表示，「她們去農場收草，但今天卻晚回家了，所以我們著急地找人，卻發現她們被長圍巾綁著。」勒克瑙（Lucknow）警區監察長辛格（Laxmi Singh）卻說，尚未證實女孩們是否被綁起來，「雖然孩子的哥哥發表聲明，但我們不予置評，因為屍體在警方到達現場之前就被移走了。」

烏納奧縣警司庫卡尼（Sureshrao A Kulkarni）稱，初步調查得知，這3名少女當時是去農場收割飼料草，當她們被家人發現時，已無意識地躺在田裡，一些白色物質從嘴裡流出，醫生認為這是中毒的症狀，「我們正在記錄所有相關人員的陳述，並進行深入調查。」

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