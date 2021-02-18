美國最老「少年犯」關68年出獄！從沒見過摩天大樓　感嘆：好美

▲美國最年長「無期徒刑少年犯」利貢。（圖／翻攝自Twitter@TeddyRedder）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名來自費城的高齡83歲「無期徒刑少年犯」約瑟夫．利貢（Joseph Ligon）於2月11日終於重獲自由，在監獄服刑68年的他對於一切都感到驚訝，包括雨後春筍般出現在各都市之間的摩天大樓，他認為這個世界變得很漂亮，需要重新適應它。

根據英媒《每日郵報》，利貢於1953年因涉嫌在費城參與一系列的搶劫和偷襲酒醉青少年等犯罪行為，當時有2人在這場事故中死亡，導致年僅15歲便遭到定罪，判處終身監禁、且不得假釋。

利貢在長達近70多年的歲月中不斷強調，在這場事故中並沒有殺害任何人，不過沒有任何人採信。直到今年2月11日，其雇用辯護律師表示終身監禁是場違憲的判例，利貢才得以走出聯邦監獄，從賓州東部監獄獲釋。

利貢足足服刑68年，不過出獄後卻面臨大部分親友都已身故的境遇，費城青少年良型與重返社會項目組織（YSRP）不斷付諸努力，試圖協助利貢順利適應出獄後所面臨的新生活。

該組織的資深顧問麥爾斯（Eleanor Myers）透露，「利貢對於費城自1953年以後的變化感到難以置信且驚訝，尤其是高樓大廈彷彿都市叢林；然而對於出獄後無法見到已逝的家人，不能回家時團聚，他感到相當遺憾與想念，即使在獄中認識了一大群同樣遭判終身監禁的青少年。」

利貢向《CNN》表示，「我已經不再是當年那個孩子了，且我不只已經長大成人，還是個垂垂老矣的老頭，每天只會越來越老。」

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