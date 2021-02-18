全球首例！英國批准「自願染疫」人體試驗　1個月內展開

▲英國護理師正在照顧新冠肺炎（COVID-19）患者。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國政府17日宣布，臨床試驗倫理委員會已經批准，將於1個月內展開全球首例新冠肺炎「人體挑戰」（Human Challenge）試驗。屆時，大約90名18至30歲的健康受試者將「在安全與受控制的環境中」接種獲批准疫苗，之後接觸病毒。研究團隊希望藉此了解造成一個人感染的最少病毒量，並深入釐清病毒如何影響人體。

根據CNBC與英國政府聲明，受試者將是相對健康、年輕的成年人，也就是染疫後發生併發症風險較低的族群，他們也將接受科學家與醫護人員24小時密切監測。除了上述目的之外，研究者也希望了解人體免疫系統如何應對新冠病毒、找出影響病毒傳播的因素，包括確診者如何將具感染力的病毒粒子傳播到環境中。

英國政府強調，「自願者的安全是最重要的，也就是說，這個病毒特徵研究一開始會使用2020年3月起在英國流傳的毒株。此毒株已經被證明，對於年輕健康成年人造成的風險較低。」據悉，受試者將可獲得大約4000英鎊（大約新台幣15萬元）的酬勞。

▲受試者接種疫苗後，將接觸新冠病毒，並且全程由科學家與醫護人員24小時密切監測。（圖／路透）



此實驗將由政府疫苗小組、倫敦帝國學院 （Imperial College）、皇家免費倫敦NHS基金會信託以及藥廠hVIVO共同進行，地點位於皇家慈善醫院的安全臨床研究設施，免疫反應樣本也將被送往國防部實驗室檢測。另外，英國政府也已投入3360萬英鎊（大約新台幣12億元）的預算。

「人體挑戰」刻意讓健康個體暴露在病原體的威脅之中，涉及倫理道德爭議，因此鮮少被採用，但過去幾十年已有不少安全先例，在加速研發瘧疾、霍亂、諾羅病毒與流感等疾病療法的過程中，扮演重要角色。

英國本周也達成另一項防疫里程碑，也就是讓1500萬名優先族群接種第一劑疫苗，受惠者包括醫護人員與70歲以上長者。

英2500人自願染疫！全球首個新冠「人體挑戰試驗」 報酬15萬

聽Podcast掌握國際局勢

薑黃素＋兒茶素 纖盈又美顏

