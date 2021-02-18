情人節海灘散步！13歲少女驚見「1顆人頭」漂向她...

▲少女與父親散步，卻撞見不可思議之事，讓少女嚇到失魂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

英國一名13歲少女與父親在海灘散步時，竟看到一顆人類頭骨直接漂到海灘上，還差一點被少女踩中，嚇得2人急忙報警，警方到場後也確認是一顆人類頭骨，目前已交由法醫小組鑑定。

根據《每日郵報》（dailymail）報導，事件發生在埃塞克斯（Essex）的爾蘭海灘（Irlam’s Beach），情人節（14日）當天下午3點多父女2人在海灘散步時，意外發現了這顆頭骨，並馬上報警處理。事件曝光後也引發許多民眾關注，不少人也質疑事件真實性，懷疑可能是有人惡作劇，將假人頭丟在海灘上嚇人。

▲警方證實頭骨是真的人類頭骨。

不過埃塞克斯警局發言人隨後也證實，這顆頭骨是真正的人類頭骨，目前還在調查頭骨所屬的年代和身份，「目前尚不清楚頭骨有多大年齡，但我們認為可能是受潮汐影響頭骨才會被沖上岸，現在還沒有任何與事件相關的可疑目標。」

當地議員麥克（Mike Bush）表示，在法醫鑑定結果出爐前，任何對於頭骨的結論都是錯誤的，不過他認為這顆頭骨很可能與附近歷史有關，「這地區的沿海地帶人類定居的歷史久遠，時常會發現一些古代文物，因此研究這顆頭骨很可能會帶來有趣的發現。」

目前調查持續進行中，警方也已排除頭骨與去年8月在薩德伯里（Sudbury）河川發現的人骨有關。