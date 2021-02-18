巴西驚爆施打空氣疫苗　「空針戳手臂」假裝注射！超扯影片曝

▲巴西醫療工作人員為長者施打新冠疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠疫苗全球各國陸續開打，但巴西里約熱內盧如今卻發生至少3起施打「空氣疫苗」醜聞，外傳醫護人員持空的針筒為長者施打，或是先把針筒推桿往下壓到底，才把針頭插入接種者手臂後拔出，假裝注射完成。當地警方現已宣布啟動調查。

路透報導，巴西當地盛傳醫療工作者把針頭插進接種者手臂，但卻未施打疫苗的醜聞，迄今光是里約熱內盧就已有3起個案，被當地媒體封為「施打空氣疫苗」，且相關畫面已在網路流傳。

依據推特影片，醫療人員把針筒推桿往下壓到底後，才把針頭插入長者手臂。依據當地護理委員會一份報告，該名涉案人員已被解職，被施打「假疫苗」的長者事後已成功接種新冠疫苗。

里約熱內盧警方現已針對相關事件展開調查，懷疑部分新冠疫苗劑量可能已被轉移挪用，呼籲當地政府及衛生官員要瞭解這些提供給高危險族群施打的疫苗下落。文中提到，假若警方確認疫苗被挪用，涉案者可能會因侵吞等罪名被起訴，最高面臨12年刑期。

Título: Técnica de enfermagem aplica vacina sem dose em idosa na cidade de Petrópolis.



Onde vai parar esses pessoas que povo sem coração e descartados pic.twitter.com/EWcN8d0ps7 — Wiliam (@Wiliam_Srn) February 15, 2021

Após episódio de falsa aplicação de vacina, funcionários terão que mostrar a seringa antes e depois da imunização. Acompanhe: https://t.co/9LXJUSBJYy pic.twitter.com/rnAPHYY9Sg — Plantão de Notícias (@ComunidadesRJ) February 11, 2021

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