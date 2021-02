父捐精500次！50孩子恐遍布各地　他怕與親姐妹亂倫「不敢談戀愛」

▲美國一名通過精子銀行誕生的24歲男子,因為害怕與「親生姐妹」亂倫而不敢談戀愛。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/CFP)

来自美國俄勒冈州的福斯(Zave Fors)最近公開自己的煩惱,原來福斯是母親藉由精子銀行的冷凍精子,做人工受孕後誕下的孩子,不過他最近發現,他的生理父親竟然捐精逾500次,估計有超過50個孩子遍及各地,讓福斯擔心,自己在約會時會不小心約到自己的親生姐妹,導致亂倫的慘劇發生,因此他連在網上交友都十分小心。

綜合《鏡報》和《每日星報》報導,今年24歲的福斯從小就知道自己是母親人工受孕的產物,但他還是非常想知道自己是誰。自2018年起,他在一個名為Ancestry.com的網站上進行了DNA測試,並驚訝發現,他可能因為生理父親不斷捐精,而有眾多「兄弟姐妹」。

