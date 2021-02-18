父捐精500次！50孩子恐遍布各地　他怕與親姐妹亂倫「不敢談戀愛」

▲美國一名通過精子銀行誕生的24歲男子，因為害怕與「親生姐妹」亂倫而不敢談戀愛。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

来自美國俄勒冈州的福斯（Zave Fors）最近公開自己的煩惱，原來福斯是母親藉由精子銀行的冷凍精子，做人工受孕後誕下的孩子，不過他最近發現，他的生理父親竟然捐精逾500次，估計有超過50個孩子遍及各地，讓福斯擔心，自己在約會時會不小心約到自己的親生姐妹，導致亂倫的慘劇發生，因此他連在網上交友都十分小心。

綜合《鏡報》和《每日星報》報導，今年24歲的福斯從小就知道自己是母親人工受孕的產物，但他還是非常想知道自己是誰。自2018年起，他在一個名為Ancestry.com的網站上進行了DNA測試，並驚訝發現，他可能因為生理父親不斷捐精，而有眾多「兄弟姐妹」。

Zave Fors discovered his biological dad had sold his sperm 500 times

Zave Fors, from Portland, Oregon, was flabbergasted when he realised his brother was at the same school as him after taking a DNA test. pic.twitter.com/v3tpbSBiSd — Veronica Hope (@VeronicaHope_) February 17, 2021

自此之後，福斯便不斷透過DNA測試尋找兄弟姐妹，目前已成功找到8名「同胞」。更讓福斯驚訝的是，他的其中一個「弟弟」柯倫（Daron McClennan-Colon）還是他的同校學弟。儘管倆人只是泛泛之交，但柯倫和福斯平時在學校見到時，還是會打招呼，讓福斯感到十分尷尬。

福斯在接受《鏡報》的採訪時表示，「我不清楚自己還有多少兄弟姐妹，這讓我不敢輕易地談戀愛，更不敢使用交友軟體或網戀，因為當我在看照片時，只要想到對方可能是我的『姐妹』，就會瞬間失去興趣，畢竟我總不能要求每個女生都去做DNA測試。雖然有人認為我想太多了，但我目前找到的有幾個住得很近，柯倫甚至還是我的校友，所以這個機率也不低。」

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