8歲女童遭「鞦韆繩」繞頸…活活勒斃！　獨自倒臥阿嬤家後院

▲巴西一名8歲女童在祖母家玩耍時，遭鞦韆繩勒脖至死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

巴西巴拉那州（Paraná）於15日發生一起可怕意外。8歲女童加布莉（Gabriele da Rosa Iankoski）在祖母家的後院玩耍，卻不慎讓鞦韆繩纏住頸部，最後竟遭勒斃身亡。

巴西CGN News、《太陽報》等外媒引述家屬說法報導，加布莉當時獨自一人玩耍著。祖母只是離開一陣子，再度返回後院，竟發現小孫女倒臥在鞦韆旁的地面上，已經失去意識。

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“Ela era uma criança muito alegre, extrovertida e tinha uma saúde de ferro”, diz pai de Gabriele da Rosa Iankoski https://t.co/4TJ0pn77PL — CGN™ (@cgncascavel) February 16, 2021

加布莉被緊急送至BR-277公路的緊急救護站，接著乘坐直升機，空運至西巴拉那州立大學醫院（Western Parana State University Hospital）搶救。她在途中經歷3次心臟驟停，都被醫護人員施以心肺復甦術救回，但當日晚間仍在院內不治身亡。

官方認定，加布莉遭鞦韆繩意外勒斃，死因是窒息。因此，卡斯卡韋爾（cascavel）警方不會發起任何調查。

父親瓦格納（Vagner Iankoski）形容，女兒「是一個非常快樂與外向的孩子，身體也非常健康」。據悉，加布莉夢想成為一名警察，為人民服務，如今卻不幸喪命。她的喪禮已於16日舉辦完畢。

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