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北韓李雪主「有喜了」！南韓智庫分析失蹤原因...驚爆：家中待產

▲▼金正恩與李雪主16日前往平壤萬壽台藝術劇場觀賞紀念公演。（圖／路透社）

▲金正恩與李雪主16日前往平壤萬壽台藝術劇場觀賞紀念公演。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）第一夫人李雪主過去有長達1年多的時間未在公開鏡頭前露面，因此各種謠言不斷，包括懷孕待產、失寵遭丈夫金正恩冷凍等，在南韓國情院16日透露李雪主的動向後，北韓當局隨即於隔日公開李雪主與金正恩兩人共同現身的相片，欲藉此破除謠言。對此，南韓研究機構分析，李雪主「避不出戶」的原因其實是在家中待產。

根據《韓聯社》報導，南韓國家情報院轄下的研究機構「國家安保戰略研究院」在今（18）日發佈的北韓報導資料中分析，過去李雪主失蹤1年1個多月，是因為準備懷孕並生產，「根據觀測，此舉可能與北韓當局持高度警戒態度有關，除了保密以外，更不希望讓國內至尊的夫人展現出和常人般的模樣。」

不過報導指出，該機構並未具體提出詳細的分析根據與背景。

▲▼金正恩與李雪主16日前往平壤萬壽台藝術劇場觀賞紀念公演。（圖／路透社）

▲李雪主時隔1年1個月，終於再度公開露面。（圖／路透社）

據悉，北韓黨務機關報《勞動新聞》於昨（17）日上午公佈李雪主與金正恩16日在前領導人金正日冥誕「光明星節」前往平壤萬壽台藝術劇場與眾官員觀賞紀念公演的照片，距離上次於去年1月25日在三池淵劇場觀賞春節紀念公演後，足足有1年1個月未公開露面。

南韓國情院16日接受國會諮詢時表示，「李雪主並沒有特別需令人關注的動向，目前正陪著孩子玩耍。」，該說法自然與國安戰略研究院的說法相呼應。

►李雪主「神隱1年多」終於公開露面！　甜笑伴金正恩欣賞演出
►北韓「第一夫人」李雪主行蹤曝光！消失1年多...他公開追蹤結果

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