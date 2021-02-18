白宮求助台灣！彭博：經濟顧問致函王美花　尋求解決汽車晶片短缺

▲美國白宮國家經濟委員會主任狄斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博社18日報導，美國拜登政府首席經濟顧問狄斯（Brian Deese）致函台灣政府尋求援助，希望藉此解決全球晶片短缺問題，因為這已影響美國汽車製造廠生產。狄斯在信中感謝台灣經濟部長王美花推動解決晶片缺貨問題，同時轉達美國汽車公司的擔憂。

白宮高階官員現正致力於解決晶片短缺的問題，且這是拜登政府上任以來面對的挑戰之一，身為白宮國家經濟委員會主任的狄斯及國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）均親自參與其中，協助車廠處理供應鏈瓶頸。

狄斯與蘇利文與美國汽車公司及其供應商會談之後，正式致函台灣。白宮發言人表示，拜登政府要求美國駐外大使館，研究生產晶片的國家與企業如何幫忙解決全球晶片短缺問題。

目前美國汽車業正施壓白宮，要求海外晶片製造商及其政府分配給美國的供應量。美國汽車政策委員會總裁布朗特（Matt Blunt）表示，車用晶片缺貨會是今年上半年一大問題，由政府出面協調實屬合理。

彭博指出，台灣擁有全球最大半導體產業，仰賴美國軍售武器防禦中國。據中央社報導，台美雙方曾於2月5日進行供應鏈產業視訊對話，會中主軸為半導體，雙方針對合作方向及內容進行商議，車用晶片也是重點之一，王美花當日會後透露，美方感謝台灣的協助。

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