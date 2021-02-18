尪開心自拍！正宮看照片「鏡子反射露馬腳」　秒抓包房內還有小三

▲外國一名網友在看到丈夫傳來的自拍照後，立刻找到對方出軌的證據。（圖／翻攝自TikTok／@shesough）

記者葉睿涵／編譯

許多外國網友喜歡在TikTok上分享自己生活中的「鳥事」，最近一位名為@shesough的外國女網友在TikTok上傳了一段影片，秀出丈夫獨自去賭場後傳來的照片，要網友們一起玩「大家來找碴」，看看丈夫的房裡有什麼外遇證據。

據英國《鏡報》報導，這名網友指出，她的丈夫隻身到賭場玩後，在飯店浴室的大鏡子前拍了幾張照片傳給妻子。不料，眼尖的妻子在收到照片後，一眼就發現丈夫身邊有「不應該出現的東西」，看穿他並不是一個人在房內。

她將照片上傳到TikTok並寫道，「我丈夫給我發了一些照片，想讓我看看他在賭場裡的可愛打扮，但我卻注意到一些奇怪的事情，所以他現在成了單身漢。你能猜到奇怪的事情是什麼嗎？」許多網友很快就留言指出，丈夫面前的大鏡子出賣了他，洗手台上竟然有著一般飯店不會提供的平板夾，讓他和小三共度春宵的秘密被踢爆。

一些網友注意到，丈夫在照片中似乎沒有戴婚戒，也有網友表示，「男人真的不會思考」、「偷吃還不擦嘴，實在太不小心了」。影片在上傳TikTok後立刻被網友瘋傳，目前已累積超過400多萬次的觀看率，獲得超過38萬個讚、留言逾1萬3000條。

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