快訊／趙少康反擊NCC「過度擴張」：若被罰200萬一定提行政訴訟

記者羅婉庭／台北報導

國民黨江啟臣主席17日正式聘請中廣董座趙少康擔任中評委。不料國家通訊傳播委員會（NCC）立刻發佈新聞稿，表示將啟動調查，並不排除重罰中廣200萬元。對此，趙少康18日表示，若NCC連中評委都認定是政黨黨務工作人員，要求趙少康就任後必須退出中廣經營，不僅過度擴張法律，更公然介入媒體經營，同時，他會提出行政訴訟。

▲趙少康受訪。（圖／記者黃克翔攝）

趙少康上午接受訪問時諷刺NCC「反應很快」，他強調，國民黨的中評委有一千多人，一年才開一次會，且是顧問性質，就不是黨工，沒有實權、沒有薪水，更不是主管工作，因此不在廣電法規範。

趙少康表示，NCC有法律專家應該知道，但他們卻要送委員會討倫，「這根本不用討論，既是法律就不能擴張解釋！」中評委根本不值得NCC大動干戈，只是一年開一次會的顧問，NCC再怎麼樣都要遵守獨立公正的精神。

趙少康指出，相關法規在NCC規章裡面一定有，總統府組織法裡面也有，「不然總統府怎麼聘資政、國策顧問呢？」擴大解釋法律很不好，民進黨一黨獨大，但不能一黨霸道，獨立機關不要為政治服務，更不要為政黨服務，若打行政訴訟他們不會贏。

趙少康強調自己一向依法行事，如果當選國民黨主席，辭掉中廣董事長、總經理，股份全部轉移，光一個中評委，不值得NCC大動干戈，對他們的形象也是傷害。黨政軍要退出媒體，更要退出NCC。