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邪惡繼母為了報復老公　把2歲兒丟浴缸「用煮沸熱水」活活燙死

▲▼熱水,煮沸,水,示意圖。（圖／視覺中國）

▲女子用煮沸的水把2歲男童燙死。（圖／示意圖／CPF）

記者李振慧／綜合報導

約旦一名女子和丈夫激烈爭吵後，為了報復竟然把2歲繼子放進裝滿煮沸熱水的浴缸中，最後導致一條無辜的小生命因為一級燒燙傷身亡。本案近來開庭，法庭文件還指出男童生前常遭到虐待，讓邪惡繼母被判處20年刑期。

事件發生在2018年10月1日，未被公開姓名的被告因為不喜歡幫丈夫養育4歲與2歲孩子，為了報復對方，在浴缸中放滿煮沸的熱水，再把2歲男童放進沸水中，直到男童發出慘烈尖叫才把人移出。

男童後來被送到醫院醫治，因為嚴重燒燙傷，2周後仍不幸身亡。由於被告不是第一次虐童，地方法院於2019年11月宣判有期徒刑，但被告不服判決結果繼續上訴，近來由約旦最高法院裁定維持原判決20年刑期。

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