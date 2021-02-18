　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！鄉民怒轟要負責　悲慘下場曝光

▲▼李在英、李多英排球雙胞胎姊妹花驚傳過去多次霸凌隊上成員。（圖／翻攝自韓網、IG）

▲李在英、李多英排球雙胞胎姊妹花驚傳過去多次霸凌隊上成員。（圖／翻攝自韓網、IG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近期體壇、娛樂圈近期不斷傳出有成員曾為校園霸凌加害者！先前南韓一名年僅25歲的職業女排球選手才於7日被發現在宿舍輕生，沒想到又一名網友在知名論壇Nate Pann上傳一張國小、國中校園排球隊的合照，宣稱當時曾遭現職排球女雙的李在英、李多英多次校園霸凌，不僅在宿舍遭持刀威脅、被罵髒話羞辱，甚至連父母親也不放過，使事件即便經過十幾年仍歷歷在目。

根據韓媒《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，年僅25歲的雙胞胎李在英（이재영）、李多英（이다영）被稱為南韓的「排球甜心」，不料卻遭網友爆料曾在就學期間多次霸凌對內成員後，緊急在Instagram上傳道歉文，其所屬球隊仁川興國生命（人壽保險）也趕緊出面滅火。事後，李在英、李多英姊妹遭永久從國家代表隊除名，同時不得參加未來東京奧運等重要賽事，先前的努力也隨著校園霸凌付之一炬，南韓網友憤怒未平，紛紛要求兩姊妹永久退出體壇。

該名職業女排球選手7日在宿舍被發現輕生後緊急送醫，目前仍在接受治療，然而網友A某卻於10日凌晨1時加碼爆料，表示李在英、李多英姊妹在國小、國中時曾多次霸凌隊上成員，且事後連一句道歉也沒有，造成被害者耿耿於懷十數年，最後選擇在宿舍輕生，影射該名輕生的女排球員就是幼時遭李氏姊妹霸凌，該則貼文創下34萬以上的點閱率。

▲▼網友上傳校園排球隊團體合照，以證明霸凌一事。（圖／翻攝自韓網）

▲網友上傳校園排球隊團體合照，以證明霸凌一事。（圖／翻攝自韓網）

李氏姊妹畢業於全州中山國小、晉州耕海女中。A某在貼文舉出20多起遭李氏姊妹校園霸凌的案例，「加害者與被害者宿舍住在同一個房間，在關燈（就寢）後，加害者指使被害者做事情，然而被害者好聲好氣以疲倦為由拒絕，就遭加害者持刀威脅，還被罵『很髒』、『很臭』、『別靠近我』，甚至就連父母也成為言語羞辱的對象。」

A某補充，「更過分的是，她們（李氏姊妹）還會阻擋被害者進更衣室，之後帶著其他同學進入更衣室，在裡面的筆記本寫下羞辱被害者、被害者家人的言語，最後更光明正大讓被害者看到這些內容。」

A某氣憤表示，「雖然歲月流逝，不過被害者至今的心靈創傷卻難以去除，之後更看見她們（李氏姊妹）面露幸福微笑出賽、出演各種電視節目，明明她們絲毫沒有任何悔改，甚至像是逃離似的轉入其他學校，到底她們是抱著何種心態活下的啊？」

▲▼網友發文爆料李氏姊妹花過去曾肇下20多起霸凌案件。（圖／翻攝自韓網）

▲網友發文爆料李氏姊妹花過去曾肇下20多起霸凌案件。（圖／翻攝自韓網）

事後，李氏姊妹花才於IG上傳親手寫下的致歉信函，表示自己真心悔過，且正深刻反省，「我們在過去不懂事時鑄下的無心之過，造成許多人內心的傷痛，我們其實應儘早認錯才對。」

對此，大韓民國排球協會15日發表聲明，決定永久剔除李氏姊妹花國家代表隊成員的資格，且禁止代表出戰2021世界女排聯賽、東京奧運，等於先前的努力全數付之一炬。由於南韓社會近年高度重視霸凌問題，未來姐妹花恐怕在國內體壇遭到封殺，等於是付出慘痛的代價。

而興國生命教練朴美姬（박미희）表示，將會盡全力保護隊上成員不受傷害，全力接受排球訓練。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►虛偽的南韓排球甜心　李多英被爆霸凌同學

聽Podcast掌握國際局勢

薑黃素＋兒茶素　纖盈又美顏 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
刮刮樂中獎「被店員丟回收桶」嗆硬拗　內行曝1招解
外婆與奶奶是「親姊妹」　她長大見爸媽傻了
22歲正妹全裸趴騎公象辣照吸20萬人朝聖　驚人身份曝光
曾志偉小兒子離婚！前妻暴走「會嫁全因公公打噴嚏就幾百萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尪開心自拍！正宮看照片「鏡子反射露馬腳」　秒抓包房內還有小三

白宮求助台灣！彭博：經濟顧問致函王美花　尋求解決汽車晶片短缺

邪惡繼母為了報復老公　把2歲兒丟浴缸「用煮沸熱水」活活燙死

南韓新冠疫情又引爆！單日新增621起病例...才剛「鬆綁」防疫措施

日經：拜登送習近平「時間」當新年禮物　中方留後路！還在找時機

全裸趴騎瀕危公象！22歲正妹火辣影片狂吸20萬人朝聖...驚人身分曝光

塔利班份子「學做炸彈」下秒引爆！30人全員慘死　遺體炸爛認不出

12歲女童蠟燭忘吹熄…庇護所大火燒毀50棟房！　425難民無家可歸

義國埃特納火山爆發！橘煙直竄天際「下石頭雨」　機場關閉

25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！鄉民怒轟要負責　悲慘下場曝光

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

尪開心自拍！正宮看照片「鏡子反射露馬腳」　秒抓包房內還有小三

白宮求助台灣！彭博：經濟顧問致函王美花　尋求解決汽車晶片短缺

邪惡繼母為了報復老公　把2歲兒丟浴缸「用煮沸熱水」活活燙死

南韓新冠疫情又引爆！單日新增621起病例...才剛「鬆綁」防疫措施

日經：拜登送習近平「時間」當新年禮物　中方留後路！還在找時機

全裸趴騎瀕危公象！22歲正妹火辣影片狂吸20萬人朝聖...驚人身分曝光

塔利班份子「學做炸彈」下秒引爆！30人全員慘死　遺體炸爛認不出

12歲女童蠟燭忘吹熄…庇護所大火燒毀50棟房！　425難民無家可歸

義國埃特納火山爆發！橘煙直竄天際「下石頭雨」　機場關閉

25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！鄉民怒轟要負責　悲慘下場曝光

里拉德關鍵3分打準絕殺　豪取43分領拓荒者勝鵜鶘

攔熊貓外送員要訂披薩　遭拒揮拳撞破頭！板橋超扯夫妻送辦

出門只負責玩！廢柴倒頭「睡到嘴開開」　奴才苦笑：累得跟狗一樣

兼任政院發言人　羅秉成：另一個斜槓人生

婆婆把她當傭人！渣夫「包養櫃姐」卻不肯離婚　妻忍13年霸氣斷開

意外！全台最大麥當勞在鬼城　神秘白姓地主月收租90萬元

自己當房東！麥當勞6間蛋黃區店面早買進　持有時間超過30年

尪開心自拍！正宮看照片「鏡子反射露馬腳」　秒抓包房內還有小三

性愛毒趴後慘遭追殺慘死！妻PO靈堂照　悲喊：這張帥照好不好

5大國銀今年房貸放款上看6000億！　銀行業：預期利率維持低檔

國際熱門新聞

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

撞球「黑寡婦」罹癌　生命不到1年

27歲高學歷正妹出任董事會　長太美被辭職

「世界最醜男」娶3嬌妻育8子！魯蛇爆紅變歌手

快訊／99歲英國「菲利普親王」緊急入院

22歲正妹全裸趴騎瀕危公象！驚人身分曝光

25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！悲慘下場曝

德國BNT將出售輝瑞疫苗給台灣

夫懸崖狠推孕妻　她墜300m高空慘死

癡情空姐為救男友衝火燒車現場　全身80%燒傷命危

哈佛專家新研究：恐龍滅絕禍首來自太陽系邊緣

臉書槓上澳洲！　平台全面封殺澳洲新聞連結

中國大使駁斥法國《世界報》：妄稱李文亮吹哨人

愛沙尼亞：北京想讓世界噤聲

更多熱門

相關新聞

南韓新冠疫情又引爆...日增621例　恐又失控！

南韓新冠疫情又引爆...日增621例　恐又失控！

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情猶如燒不盡的野火，先前當局考量到單日新增病例下降至3、400例而決定逐漸鬆綁防疫措施，沒想到才經過春節連假，卻又連續2日單日新增病例飆升至600多例，其中首都圈內的某塑膠工廠一夕之間便累計120例，使得當局在防疫政策的擬定與把關標準上產生疑惑。專家擔憂，第4波全國性大流行恐怕在短期內襲捲而來。

橋本聖子擬接任「東奧組委會主席」

橋本聖子擬接任「東奧組委會主席」

日本表態：不排除在釣魚台「使用武器」

日本表態：不排除在釣魚台「使用武器」

陸從肛門檢驗新冠肺炎　日媒：入境人士也要

陸從肛門檢驗新冠肺炎　日媒：入境人士也要

國際串聯為鄭仁發聲　盼關注虐童問題

國際串聯為鄭仁發聲　盼關注虐童問題

關鍵字：

日韓要聞南韓校園霸凌李在英李多英排球甜心雙胞胎

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

輾狗男公司是老婆的　網怒：怎麼開除？

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面