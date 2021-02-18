25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！鄉民怒轟要負責　悲慘下場曝光

▲李在英、李多英排球雙胞胎姊妹花驚傳過去多次霸凌隊上成員。（圖／翻攝自韓網、IG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近期體壇、娛樂圈近期不斷傳出有成員曾為校園霸凌加害者！先前南韓一名年僅25歲的職業女排球選手才於7日被發現在宿舍輕生，沒想到又一名網友在知名論壇Nate Pann上傳一張國小、國中校園排球隊的合照，宣稱當時曾遭現職排球女雙的李在英、李多英多次校園霸凌，不僅在宿舍遭持刀威脅、被罵髒話羞辱，甚至連父母親也不放過，使事件即便經過十幾年仍歷歷在目。

根據韓媒《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，年僅25歲的雙胞胎李在英（이재영）、李多英（이다영）被稱為南韓的「排球甜心」，不料卻遭網友爆料曾在就學期間多次霸凌對內成員後，緊急在Instagram上傳道歉文，其所屬球隊仁川興國生命（人壽保險）也趕緊出面滅火。事後，李在英、李多英姊妹遭永久從國家代表隊除名，同時不得參加未來東京奧運等重要賽事，先前的努力也隨著校園霸凌付之一炬，南韓網友憤怒未平，紛紛要求兩姊妹永久退出體壇。

該名職業女排球選手7日在宿舍被發現輕生後緊急送醫，目前仍在接受治療，然而網友A某卻於10日凌晨1時加碼爆料，表示李在英、李多英姊妹在國小、國中時曾多次霸凌隊上成員，且事後連一句道歉也沒有，造成被害者耿耿於懷十數年，最後選擇在宿舍輕生，影射該名輕生的女排球員就是幼時遭李氏姊妹霸凌，該則貼文創下34萬以上的點閱率。

▲網友上傳校園排球隊團體合照，以證明霸凌一事。（圖／翻攝自韓網）

李氏姊妹畢業於全州中山國小、晉州耕海女中。A某在貼文舉出20多起遭李氏姊妹校園霸凌的案例，「加害者與被害者宿舍住在同一個房間，在關燈（就寢）後，加害者指使被害者做事情，然而被害者好聲好氣以疲倦為由拒絕，就遭加害者持刀威脅，還被罵『很髒』、『很臭』、『別靠近我』，甚至就連父母也成為言語羞辱的對象。」

A某補充，「更過分的是，她們（李氏姊妹）還會阻擋被害者進更衣室，之後帶著其他同學進入更衣室，在裡面的筆記本寫下羞辱被害者、被害者家人的言語，最後更光明正大讓被害者看到這些內容。」

A某氣憤表示，「雖然歲月流逝，不過被害者至今的心靈創傷卻難以去除，之後更看見她們（李氏姊妹）面露幸福微笑出賽、出演各種電視節目，明明她們絲毫沒有任何悔改，甚至像是逃離似的轉入其他學校，到底她們是抱著何種心態活下的啊？」

▲網友發文爆料李氏姊妹花過去曾肇下20多起霸凌案件。（圖／翻攝自韓網）

事後，李氏姊妹花才於IG上傳親手寫下的致歉信函，表示自己真心悔過，且正深刻反省，「我們在過去不懂事時鑄下的無心之過，造成許多人內心的傷痛，我們其實應儘早認錯才對。」

對此，大韓民國排球協會15日發表聲明，決定永久剔除李氏姊妹花國家代表隊成員的資格，且禁止代表出戰2021世界女排聯賽、東京奧運，等於先前的努力全數付之一炬。由於南韓社會近年高度重視霸凌問題，未來姐妹花恐怕在國內體壇遭到封殺，等於是付出慘痛的代價。

而興國生命教練朴美姬（박미희）表示，將會盡全力保護隊上成員不受傷害，全力接受排球訓練。

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