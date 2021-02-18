全裸趴騎瀕危公象！22歲正妹火辣影片狂吸20萬人朝聖...驚人身分曝光

▲外型亮眼、身材姣好的俄羅斯網紅阿萊西亞騎瀕危大象挨批。（圖／翻攝自instagram／kafelnikova_a）

實習記者閔文昱／綜合報導

22歲的阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）是一名俄羅斯辣模，同時也是網球傳奇球星卡費尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）的女兒。近日她在社群媒體上傳了一段全裸趴在瀕危蘇門答臘象背上的影片，引發動保團體痛批，怒責阿萊西亞的舉動根本是不尊重動物。

根據《每日郵報》（dailymail）報導，俄羅斯22歲正妹兼網紅阿萊西亞，除了擁有曼妙身材，父親還是俄羅斯網壇傳奇球星、前世界冠軍卡費尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）。近日她在個人Instagram帳號上分享了一段自己在印尼峇里島全裸趴在蘇門答臘象背上的畫面，影片雖只有短短幾秒，但可看到她不僅一絲不掛，而且還在象背上擺出撩人姿勢。另一篇貼文中阿萊西亞則放上了一張與大象的合照，並附文寫道「愛自然是人類天性」。

▲阿萊西亞平時就喜歡在社群媒體上分享一些性感照片。（圖／翻攝自instagram／kafelnikova_a）

影片吸引20多萬名網友朝聖點讚，不過有人發現，這頭公象其實是瀕危的蘇門答臘象，引發動保人士的憤怒與不滿，認為她根本是利用侵犯動物來騙讚，怒斥阿萊西亞「你沒有羞恥心嗎？」、「可憐的動物...」、「這是活體動物啊！果然有錢能使鬼推磨」、「可憐的大象，妳不為自己全裸躺在大象身上感到羞恥嗎？這是活生生的生物，錢讓一切事物黯然失色。」

蘇門答臘象主要生活在印度尼西亞蘇門答臘島上，2011年蘇門答臘象主要因棲息地喪失而在過去75年中數量劇減超過80%，目前被國際自然保護聯盟（IUCN）列爲極危物種。